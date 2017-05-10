Профспілки звернулися з "челобітною" до Президента і Уряду



Тривогу профспілок викликають урядові повідомлення, що підвищення низьких пенсій планується за рахунок погіршення умов призначення нових пенсій і непідвищення пенсій більшій частині пенсіонерів...



Звертається увага, що урядові зміни, у разі їх запровадження значно погіршать умови призначення пенсій та знизять їх розміри!

Профспілки не підтримують підвищення пенсійного віку, зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (що не відповідає Конвенції МОП № 102, якою передбачено, що при стажі роботи 30 років пенсія не може бути меншою 40% від зарплати), збільшення тривалості страхового стажу, "замороження" показника середньої зарплати для обчислення пенсій і т.п. ...