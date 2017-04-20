Уряд Гройсмана взявся за дітей!

Влада олігархів планує з 2018 року відмінити допомогу по догляду за дитиною!

Це випливає з даних Мінфіну щодо прогнозних обсягів видатків на надання соціальної допомоги у 2018 році…

Зокрема допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2018 році буде дорівнювати 0,0 грн.