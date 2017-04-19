Підготовку референдуму розпочато!

Чи дозволимо продати святу українську землю?

Сьогодні у Києві відбулися збори громадян України щодо ініціативи проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі!

Понад 2 тисячі учасників заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?». Таку пропозицію підтримала переважна більшість присутніх на зібранні.

На зборах затвердили склад ініціативної групи чисельністю 10 тис 62 особи. Частина людей - 1 621 особа - була присутня на зборах, інші передали письмові заяви про згоду щодо включення до складу ініціативної групи. На посаду уповноваженого представника ініціативної групи за народною ініціативою обрано голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Томича. Ініціаторами зборів щодо проведення всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі, окрім партії «Батьківщина», стала Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Також до ініціативи приєдналася партія ВО «Свобода».

Як заявила Юлія Тимошенко, сьогодні оголошено початок процедури проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання заборони продажу сільськогосподарської землі до 2025 року.

Лідер партії «Батьківщина» наголосила, що тільки народ України може вирішувати долю землі сільгосппризначення, і це «доленосна боротьба за землю». Тимошенко процитувала американського економіста XIX ст. Генрі Джорджа про важливість земельного ресурсу у народу: «Якщо відібрати в народу землю – цей злочин триватиме вічно і буде злочином для кожного нового покоління, для кожного нового року, для кожного нового дня».

Учасники зборів одностайно підтримали заклик Юлії Тимошенко стати на захист української землі і зробити усе можливе, аби зібрати «три мільйони, шість мільйонів, навіть десять мільйонів підписів» за проведення референдуму.

«Батьківщина» упевнена: народ скаже «ні» продажу землі.

Голова партії також звернула увагу на те, що президент Порошенко як Гарант Конституції мав право виконати норму Основного закону й оголосити про проведення референдуму і таким чином «запитати у українців, чи вони хочуть дозволити продаж сільськогосподарської землі». Але глава держави таким правом не скористався. Натомість, він за спиною у народу підписав Меморандум, яким планують дозволити продаж землі, проте не запропонував ініціативу щодо обговорення суспільством питання продажу землі. На її думку, президент Порошенко намагається відкрити ринок продажу с\г земель в Україні для отримання надприбутків для аграрної мафії.

Цитата: «На чолі аграрної мафії стоїть президент Порошенко, який своїй «аграрній сім’ї» накопичив сотні тисяч гектарів, щоб її легалізувати через продаж на так званих аукціонах». А забравши землю безкоштовно на фальшивих аукціонах, влада планує на продажі землі заробити до 3,5 трлн євро, що у 40 разів більше, аніж щорічне ВВП України, пояснила політик. В Україні зосереджено 42 млн га родючої землі, що складає 10% всіх родючих земель світу. При цьому 1 га гектар землі у Німеччині коштує понад 80 тис. євро, в той час, як «у зубожілого народу аграрна мафія на чолі з президентом України скуповує земельні паї по 500-700 доларів за гектар».

На думку політика, найважливіше питання - кому буде належати пожиттєвий прибуток від української с\г землі.

За її словами, головне завдання для новоствореної ініціативної групи - збір підписів громадян України із різних регіонів країни із дотриманням необхідних законодавчих вимог. При чому потрібно не дати сфальшувати жодної літери і жодної коми, бо влада буде очікувати, щоб у підписах не містилось або паспортних даних, або не була вказана правильно адреса проживання. На її думку, саме через недотримання законодавчих вимог під час збору підписів влада зможе послатись на те, що кількість зібраних підписів є недостатньою, а отже, проведення референдуму щодо землі не відбудеться.

Тимошенко звернула увагу, що на кожного із 10 тис. членів ініціативної групи буде покладено завдання щодо збору 300 підписів, проте «кожен із членів ініціативної групи візьме підвищений план – і збере як мінімум удвічі більше».

Лідер партії припустила, що влада буде чинити опір щодо і використовуватиме членів ЦВК для того, щоб заблокувати процес проведення референдуму: «Ви знаєте, що президент буде «ламати» ЦВК. Кожного члена ЦВК будуть викликати на Банкову, щоб вони ухвалили негативне рішення. Будьте готові, що хтось із членів ЦВК виявиться неспроможним захистити референдум». Проте, була присутня в.о. голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна, якій Юлія Тимошенко подякувала за мужність та патріотизм.

За словами політика, мова про заборону продажу с\г землі йде тому, що «саме цей час потрібен, щоб міцно і надійно поставити на ноги українське фермерство»: «Щоб у нас, як і в усіх аграрних розвинутих країнах, було не 30 тис. ферм, а хоча б як у Польщі – 2,5 млн фермерських господарств».

Цитата Тимошенко: «Україна має обрати таку стратегію, аби розвивати власне фермерське господарство і отримувати прибуток саме від продажу готової переробленої продукції із сировини. Адже від продажу сировини Україна щорічно отримує 17,8 млрд євро. А Італія, яка переробляє сировину і торгує готовими виробами, з гектара землі отримує у 10 разів більше доходів, аніж в Україні Якщо ми як нація будемо здатні побудувати переробку сировини, виготовити екологічно чисту продукцію і віддати її на експорт, це щорічно дасть 178 млрд євро прибутку».

Саме тому, за словами Тимошенко, політична сила ВО «Батьківщина» спільно із Асоціацією фермерів та приватних землевласників України ініціювала проведення «земельного» референдуму за народною ініціативою, щоб з’ясувати у суспільства ставлення до цієї проблеми.

Юлія Тимошенко нагадала, що «заради звільнення землі від українців» влада проводить руйнівну для фермерів політику: скасувала пільгове оподаткування, позбавила доступних кредитів, проводить під виглядом так званої децентралізації знищення малих сіл і не спроможна запропонувати ефективну державну стратегію розвитку фермерства, що треба було б зробити «головною стратегією розвитку нашої держави».

«Війна за землю йде десятиліттями. Йде жахлива боротьба проти селян і проти фермерів. І цю війну ми бачимо щодня! І зараз вона досягла логічного завершення: усе, що відібрала земельна мафія «непосильною працею», вона хоче узаконити, ухваливши закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Наше завдання – захистити землю як національне багатство та національне майбутнє. Це доленосна боротьба за землю