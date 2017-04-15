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Чому Парубій не може підписати проект закону "Про ринок електронергії"
15.04.2017 22:28
«Батьківщина» зареєструвала проект постанови №4493-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону «Про ринок електричної енергії України».
Відтак, згідно з Регламентом,
голова ВР Андрій Парубій не має права підписувати цей закон та
передавати його на підпис президенту, поки парламент не розгляне цю
постанову.
Закон про ринок електроенергії ухвалено в традиціях часів Януковича. Ганебні дії, що відбулись у ВР, можна порівняти лише з голосуванням часів Януковича за антидемократичні закони 16-го січня. Тодішньому спікеру Рибаку партія сказала «треба» і він відповів: «Буде зроблено».
Позиція: «Батьківщина» билася, як могла, проти цього олігархічного
закону, бо він призведе до руйнування ринку електроенергії та
подорожчання її для споживачів. Законопроект №4493 про т. зв. ринок
електроенергії до ринку немає жодного відношення.
Цей закон який забирає в українців атомну електроенергію, гідроелектроенергію, яку ми споживали 25 років напряму, без посередників. І ціна на цю електроенергію значно нижча за ціну на теплову електроенергію. Це – корупційна оборудка, яка призведе до тотального подорожчання електроенергії для людей і узаконення спеціальних посередників, які купуватимуть в держави дешеву атомну та гідроелктроенергію, і продаватимуть її за кордон.
У парламенті знову проявилась коаліція «Ротердам+» – Опозиційний блок, БПП, «Народний фронт» та Радикальна партія, яка проголосувала за закон про ринок електроенергії. Під час цього голосування у ВР відбувся момент істини – сесійний зал поділився на депутатів, які обслуговують клани і мафію та чесних депутатів, які захищають інтереси громадян. Не дивно, що ухвалення пройшло з грубим порушенням Регламенту: були зафіксовані факти кнопкодавства, коли голосував один депутат за десятьох.
\Цитата Юлії Тимошенко: «Цей закон зруйнує енергоринок, який функціонував без збоїв та без корупції 17 років і був побудований за британською моделлю. Можновладці вперше за 17 років зруйнували забезпечення українців дешевою атомною та гідроелектроенергією, яку вивели з енергоринку. Цим законом ввели інститут посередників, яких визначатиме Порошенко чи Гройсман, чи Кононенко. Тепер між споживачами та «Енергоатомом» стоятиме посередник, який братиме дешеву атомну та гідроелектроенергію і перепродаватиме втричі дорожче. Вони зароблятимуть на людях мільярди доларів на рік».
На захист споживачів стали 76 народних депутатів, зокрема вся фракція «Батьківщина». За словами Тимошенко, треба оголосити поіменно прізвища всіх депутатів, хто служить енергетичній мафії: «За це голосування депутатам по залу розносили десятки мільйонів доларів».
Окрім того, ухваленим законом також передбачено встановлення ціни на електроенергію без будь-якого контролю держави та державного регулювання, а всім, хто бажатиме приєднатися до енергомереж, виставлятимуть фантастичні суми. Законом також дали право без узгодження з державою брати з громадян абонплату за приєднання до електромереж.
«Голосування показує, наскільки прогнив цей парламент, наскільки він пов’язаний з олігархами, наскільки життя кожного українця байдуже для влади. Вони прикриваються тим, що, мовляв, це підтримується європейськими структурами. Маячня! Цей документ нашпигували поправками сьогодні вночі і ніякий ЄС не встиг би це прочитати», – заявила народний депутат.
Сьогодні руками голови ВР Андрія Парубія був повністю зруйнований парламентаризм в Україні. Прямі контракти з обленерго розв’яжуть руки кланам, які купуватимуть дешеву атомну та гідроелектроенегію. За відсутності регулятора продаватимуть споживачу з надбавками. Цей закон ухвалений з порушенням Регламенту та після перевиборів може бути скасований, а енергетичний ринок може прийти в повний колапс.
І ще думка компетентної людини з приводу цього закону
теги: Парубій, Батьківщина, постанова, електронергія
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