Кабальный Кодекс!

Проект Трудового кодекса, который почти два года дорабатывали ко второму чтению, готов к вынесению в сессионный зал. Овации неуместны: если и предыдущая редакция документа пестрела нормами, сужающими права сотрудников, то сейчас таких пунктов стало еще больше. Некоторые положения законопроекта противоречат Конституции и международным обязательствам, взятым на себя Украиной. Впрочем, Трудовой кодекс может быть принят уже в нынешнем году. И тогда да здравствуют 12-часовой рабочий день, тотальная слежка, жизнь по нормативным актам, придуманным работодателем, и масса поводов для увольнений.

Законы не указ

В первом чтении Трудовой кодекс был принят 5 ноября 2015 года. Улучшить законопроект ко второму чтению не помогли ни 2160 поправок, ни Меморандум о технических замечаниях к документу от Международной организации труда (МОТ). Трудовой кодекс превратился в беспрецедентный по своей циничности документ, загоняющий людей труда в кабальные условия и дающий карт-бланш работодателям.

По словам эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, подготовленный ко второму чтению Трудовой кодекс нарушает многие статьи Конституции. А из 59 рекомендаций МОТ о несоответствии документа международным конвенциям большая часть не была учтена рабочей группой по подготовке кодекса.

«28-29 марта в Украину приезжают представители МОТ и глобальных профсоюзов Яап Винен и Кемаль Озкан, чтобы убедить украинскую власть не принимать столь поспешно Трудовой кодекс до момента, пока он не будет исправлен», - рассказал эксперт «ВВ».

Юрист общественной организации «Трудовые инициативы» Елена Михальченко в свою очередь сообщила, что хотя Международная организация труда и является влиятельным органом в структуре ООН, украинское государство де-факто игнорирует ее рекомендации к проекту Трудового кодекса.

«Если мы стремимся достичь европейских стандартов в социальной сфере, которые гарантируют стабильное развитие экономики, необходимо учитывать позицию МОТ для приведения украинского трудового законодательства в соответствие с международными нормами», - заявила юрист в комментарии «ВВ».

Юрист также напоминает, что конвенции МОТ, ратифицированные Украиной, являются частью нашего национального законодательства и обязательны для выполнения. Но разработчики Трудового кодекса проигнорировали значительную часть конвенций, так же как и требования, предусмотренные в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС.

Ведущий эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин пояснил «ВВ», что одна из директив ЕС обязывает Украину принять некоторые антидискриминационные нормы, в которых будут указаны как формы дискриминации, так и способы защиты нарушенного права.

«Трудовой кодекс до 15 марта содержал признаки дискриминации по половому признаку, возрасту, наличию заболеваний, сексуальной ориентации. В последний момент эти моменты были убраны и вместо них незатейливо написано, что запрещена дискриминация по любым признакам, что нашими судами может трактоваться по-разному и не всегда в пользу работника», - подчеркнул он.

Бряцая кандалами

Эксперты, опрошенные «ВВ», назвали наиболее резонансные нормы подготовленного ко второму чтению проекта Трудового кодекса.

12-часовой рабочий день. Ст. 138 кодекса указывает, что рабочий день может продлеваться до 12 часов, хотя в первой редакции пиковая нагрузка составляла всего 10 часов. Впрочем, как бы ни хотелось работодателю, он не имеет права заставлять работать сотрудника больше, чем 40 часов в неделю.

Тотальный контроль . Работодатель, согласно ст. 29, получает право контролировать выполнение работниками трудовых обязанностей при помощи технических средств. И если раньше подобные меры были обусловлены особенностями предприятия, теперь боссу достаточно издать нормативный акт, который разрешит ему установить не только видеонаблюдение, но и «жучки», чтобы слушать, о чем говорят в коллективе, или же контролировать переписку сотрудников в соцсетях.

Срочные договоры . Часть вторая ст. 35 предполагает возможность работодателя в любой сфере заключать с сотрудником договор на определенный срок, например, от месяца до года. При этом неоднократное перезаключение договора не трансформируется в бессрочные отношения и не гарантирует работнику стабильную работу. На этом акцентировала внимание и Международная организация труда в рекомендации 38 к проекту Трудового кодекса. При помощи срочных договоров можно будет постоянно держать сотрудников на крючке, грозя не продлить контракт.

Нормативные акты работодателя . Нормативные акты работодатель издает и сегодня, но их дискреция слишком ограничена. Трудовой кодекс предполагает, что при помощи таких документов работодатель может урегулировать почти любой вопрос трудовых отношений по своему усмотрению. Нарушение нормативных актов работодателя является дисциплинарным проступком. Грубо говоря, если работодатель вводит определенный дресс-код, язык общения или какое-либо другое факультативное условие, за его несоблюдение вначале последует выговор, а потом увольнение.

Перевод сотрудника от одного работодателя к другому . Ст. 67 проекта предусматривает, что работника можно «отдать в люди» на 3 месяца. При этом география перевода законодательно не ограничена (может быть другая область или даже страна), а социальные гарантии (например, предоставление временного жилья) не закреплены. Согласно ст. 82 законопроекта, перевод от одного работодателя к другому может быть и бессрочным, но для этого понадобится согласие работника. Однако если человек отказывается от перевода, это может стать причиной увольнения.

Увольнения . В проекте Трудового кодекса содержится избыточное количество нечетко определенных оснований для увольнения по инициативе работодателя. Так, п. 2 ч. 2 ст. 92 предполагает увольнение сотрудника в случае разглашения коммерческой информации. Под этот пункт могут подпадать любые сведения организационного, технического или иного характера, например, за разглашение размера его заработной платы или внутреннего трудового распорядка компании. Недостаточная квалификация работника, подтверждающаяся результатами не только аттестации, но и другими доказательствами, также может стать поводом для увольнения. А уклонение от обязательной профилактической прививки или периодического прохождения медицинского осмотра (ч. 3 ст. 93) чревато расторжением трудового договора без предупреждения.

Работа превыше всего . Работодатель единолично может включать в трудовой договор обязанность трудиться в дни государственных и религиозных праздников (ч. 3 ст. 312). А привлечь к сверхурочным работам человека будет гораздо легче - главное, выбить из него согласие. Слово профсоюзов в этом случае будет уже без надобности.

Частичная выплата зарплат . В проект Трудового кодекса вводится сомнительное понятие «приостановление трудовых отношений», согласно которому работодатель имеет право только частично выплачивать зарплату. Также оно может применяться, если работник, например, участвует в забастовке (ст. 70).

Это далеко не полный перечень положений, которые сужают права наемных работников. Законотворцы под предлогом требований МВФ об увеличении гибкости украинского рынка труда попытаются протолкнуть Трудовой кодекс, который задвигает профсоюзы на обочину, дает неограниченные права работодателям, а сотрудникам оставляет усеченный инструмент по защите своих прав.

Мнения экспертов

«До конца апреля Трудовой кодекс хотят вынести в сессионный зал»

Андрей ПАВЛОВСКИЙ ,

эксперт по вопросам социальной политики:

«В странах Европы изменения в трудовое законодательство вызывают массовые протесты. Там людей на улицы выводят не политики, а профсоюзы. У нас же независимые профсоюзы находятся в зачаточном состоянии, а старые организации, оставшиеся с советских времен, пребывают в летаргическом сне, будучи в полной зависимости от власти.

А власть спешит. До конца апреля Трудовой кодекс хотят вынести в сессионный зал. Голоса за законопроект найдутся: мы понимаем, что основными заказчиками Трудового кодекса являются «работодатели» из БПП, «Народного фронта» и «Оппозиционного блока». Однако принятие документа в такой редакции может увеличить социальное напряжение и вызвать массовые акции протеста».

«Идеальным вариантом могла бы стать модернизация действующего КЗоТа»

Елена МИХАЛЬЧЕНКО,

юрист общественной организации «Трудовые инициативы»:

«Трудовой кодекс будет работать на большой бизнес и большой капитал, значительно сужая права наемных работников. Поэтому общественные организации и объединения работодателей склоняются к мнению, что идеальным вариантом, устроившим всех участников процесса, могла бы стать модернизация действующего КЗоТа. На сегодняшний день он сохраняет паритет между работником и работодателем и дает возможность сотруднику защитить свои права через коллективные переговоры и профсоюз. КЗоТ понятен для всех участников трудовых отношений, в том числе и для судов. Однако в него следует внести определенные изменения, убрать устаревшие нормы, чтобы он соответствовал реалиям. На это может уйти от двух до шести месяцев, но таким образом мы получим закон, который бы устраивал все заинтересованные стороны».

«Власть выбрала модель, рассчитанную на страны третьего мира»

Виталий ДУДИН,

ведущий эксперт Центра социальных и трудовых исследований:

«Сегодня многие говорят, что якобы КЗоТ - последняя баррикада, которая удерживает инвесторов от прихода в Украину. Дескать, иностранцы не хотят работать с таким негибким трудовым законодательством, которое мешает уволить виновного работника или же провести массовое сокращение. По мнению разработчиков Трудового кодекса, устранение существующих недоработок позволит инвесторам хлынуть в Украину. Но это не так. Согласно данным исследований, которые проводили МВФ и Международная организация труда, гибкость рынка труда не влияет на активизацию экономики, не уменьшает уровень безработицы в среднесрочной перспективе и не увеличивает продуктивность труда.

В Украине снижены размеры единого социального взноса, и дальше государство должно было думать, как улучшить доступность кредитов, администрирование налоговой системы и как активизировать потребительский спрос. Вместо этого власть выбрала модель, рассчитанную на страны третьего мира: чем меньше защищенности, тем больше инвестиций».

Алена ПОТАЕВА