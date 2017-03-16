Антисоціальні зобов’язання за міліард

Друзі, до вашої уваги аналіз витягу з урядового Меморандуму до МВФ...



Щодо політики в сфері доходів (розділ С.):

1. Уряд зобов’язався утриматися від подальшого підвищення мінімальної зарплати в 2017році (пункт 17) – та прямо зазначив про ризиковість рішення збільшити у прийнятий спосіб мінімальну зарплату до рівня 3 200 грн., у зв’язку із чим зазначається, що:

• Фіскальна сталість дотягатиметься у тому числі зниженням фонду оплати праці за допомогою реформ з охорони здоров’я та освіти для зменшення розміру держсектору, всебічну пенсійну реформу, а також реформу держслужби, включаючи відокремлення тарифної сітки держслужби від мінімальної зарплати та перегляду закону про держслужбу, консультуючись з ЄС та МВФ (див. пункт 21b);

• Для зменшення ризиків того, що підвищення мінімальної зарплати призведе до подальшого відтоку з офіційного сектору, особливо молодих та некваліфікованих працівників, збільшуючи таким чином обсяги тіньової економіки, - передбачається реформа адміністрування податків, включаючи посилення вимог до режиму спрощеного оподаткування та скасування мораторію на проведення податкових аудитів та трудових перевірок малих підприємств, збільшення штрафів за неофіційне працевлаштування та посилення якості перевірок (див. пункти 19 - 20);

• Уряд має намір обмежувати будь-який негативний вплив на зайнятість, у тому числі через обмеження діапазону «захищених» категорій працівників до кінця грудня 2018 р.

2. Уряд має намір легалізувати видобуток бурштину та азартні ігри, що сприятиме додатковим надходженням до бюджету, не пізніше ніж у 2018 році.

Щодо заходів у видатках (пункт 21):

1. Уряд взяв на себе зобов’язання прийняття Верховною Радою до кінця квітня 2017 року комплексної пенсійної реформи, яка набере чинності з 2018 року, що матиме такі характеристики:

• (і) новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж існуючий, діапазоном пенсійного віку, що передбачає значну можливість вибору, в залежності від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до продовження трудової діяльності і пізнішого виходу на пенсію;

• (іі) економія видатків у розмірі не менше 3% ВВП в довгостроковій перспективі , в тому числі за рахунок збільшення ефективного трудового стажу для виходу на пенсію;

Фото: ukrafoto.com

• (ііі) гарантії того, що громадяни України отримуватимуть пенсії, які є співвідносними зі сплаченими ними внесками і адекватними в реальному вимірі;

• буде застосовуватися до всіх видів зайнятості, за винятком обмеженого переліку небезпечних професій (військових, поліції й т.п.).

• буде введено актуарно обґрунтовані додаткові ставки ЄСВ, які сплачуватимуться роботодавцями і які будуть накопичуватися на персоніфікованих рахунках та використовуватися як проміжне фінансування між достроковим виходом на пенсію;

• активізується робота по розширенню бази ЄСВ.

(Зазначено обтічні й широкі для трактування формулювання)

Довідково: у попередніх проектах Меморандуму, що пропонувалися до підписання, характеристики пенсійної реформи зазначалися більш чітко та параметризовано (відповідно до рекомендацій технічних місій МВФ), а саме:

i. збільшення загальновстановленого віку виходу на пенсію для чоловіків і жінок на шість місяців кожного року до 63 років, починаючи з 1 січня 2017 року;

ii. збільшення мінімального робочого стажу до 25 років, починаючи з 1 січня 2017 року;

iii. подальше звуження можливостей завчасного виходу на пенсію, зокрема, перевівши працівників галузі освіти та охорони здоров’я на загальний режим виходу на пенсію з 2017 року;

iv. перевірка доходів тих категорій пенсіонерів, які мають право на додаткові виплати і надбавки до пенсій;

v. забезпечення більш якісної прив’язки пенсій і пенсійних внесків (внесків до Пенсійного фонду);

vi. консолідація законодавства з питань пенсійного забезпечення і застосування єдиного принципу нарахування пенсій;

vii. нарощення адміністративних зусиль з розширення бази сплати внесків до фондів соціального забезпечення, посиливши платіжну дисципліну.

2. Для «послаблення» наслідків збільшення у 2017 році мінімальної зарплати в два рази – урядом визнано, що умисно було розмежовано поняття базової зарплати держслужбовців і мінімальної зарплати та призупинив дію положення закону про держслужбу, яким планувалося поступове підвищення базової зарплати.

3. Уряд зобов’язався до кінця червня 2017 року переглянути структуру заробітних плат та скоротити загальний фонд оплати праці.

4. Скоротити на 5% зайнятість в бюджетній сфері до кінця 2017 року та на 10% до кінця 2019 року.

5. Скорочення мережі медичних та освітніх закладів під виглядом реформування галузей.

6. Уряд зобов’язався, що до кінця червня 2017 р. Верховна Рада затвердить закон про перевірку доходів отримувачів соціальної допомоги на основі доходів домогосподарств та їх активів. На основі цієї інформації Уряд припинятиме виплату соціальної допомоги тим, хто не відповідає критеріям для її нарахування. Також під егідою Мінфіну буде створено єдиний централізований банк даних по всім отримувачам соціальної допомоги (новий структурний маяк – до кінця 2017 року).

Щодо енергетичного сектору (розділ Е.)

1. На фоні вже прийнятих урядом рішень щодо зниження норм споживання з 5,5 до 5,0 м3 на 1 кв. м. для індивідуального опалення, і з 65 до 51 кВт/г за 1 кв.м. електроенергії, що використовується для індивідуального опалення, і з 0,0548 до 0,0431 Гкал на 1 кв.м. для централізованого опалення, починаючи з 1 травня 2017р., Уряд зобов’язався до кінця липня 2017 року (з метою обмеження виплати субсидій):

• переглянути інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам (КСД) для поліпшення адресності;

• запровадити коригування соціальних норм у не-пікові місяці протягом опалювального сезону;

• застосовувати тариф на розподіл газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці.

(пункт 23)

2. Визначається тимчасовий механізм автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ і опалення на піврічній основі у разі, якщо тарифи відхиляються на 10% чи більше від рівня повного покриття собівартості (на основі паритету з цінами імпорту) (пп. А пункту 24).

3. Скасовується схеми, за якими домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців («у розстрочку») (пп. b пункту 24) та затверджена постанова КМУ про монетизацію допомоги у рамках субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні компаній, що надають комунальні послуги - до кінця вересня 2017 р. .

Щодо «земельної реформи» (пп. b пункту 27)

Уряд зобов’язався, у співпраці зі Світовим банком, розробити законопроект для того, щоб відкрити ринок землі та дозволити продаж землі за належних запобіжних заходів та, що Верховна Рада затвердить закон про обіг земель сільськогосподарського призначення (до кінця травня 2017 р.), що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року, таким чином, дозволяючи продаж землі, що знаходиться в державній та приватний власності, відразу ж після цього.

Буде запущена кампанія з інформування громадськості аби роз’яснити переваги цієї «реформи».

Довідково: Положення щодо дозволу продажу сільськогосподарських земель в текст Меморандуму були внесені за особистим наполяганням міністра фінансів О.Данилюка – технічна місія МВФ попередньо не вимагала.

В банківській сфері:

1. Для мінімізації вартості утримання банківських активів державного сектору економіки – у контексті Засад стратегічного реформування державного банківського сектору ми маємо намір поступово знімати державні гарантії вкладів в державних банках. (ііі п.п. А пункту 8);

2. До кінця березня 2017 р. очікується cхвалення Верховною Радою законодавства, яке б надало НБУ повноваження для створення кредитного реєстру з тим, щоби почати збирати інформацію від банків до кінця вересня 2017 р. та до кінця грудня 2018 року почати ділитися цією інформацією з банківським сектором з метою підвищення ефективності практики кредитування (пп. А пункту 10);

3. Покриття всіх видатків і потреби в капіталі новоствореного Державного експортно-кредитного агентства за рахунок коштів державного бюджету протягом 3-х років (пп. F пункту 13);

Можлива реструктуризація іпотечних кредитів в іноземній будуть підтримуватися тільки ті законодавчі ініціативи, які узгоджуються з існуючою угодою, досягнутою між НБУ і банківським сектором (пункт 15).