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Андрій Павловський
Експерт з питань соціальної політики
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Заказуха!

 
12.03.2017 12:11

Друзі, з джерел в АП стало відомо, що БПП, НФ та ляшки готують угоду щодо нової коаліції... там навіть є цікавий пункт щодо розповсюдження негативу проти опонентів влади, зокрема щодо Батьківщини і особисто Юлії Тимошенко!

Головними лайнометами планується зробити скотиняк Ляшка...

Дійсно в регіональних ЗМІ з початку року стало виходити дуже багато чорної заказухи проти Юлії Тимошенко:
- що вона буцімто їздить на мерседесі з гаража Януковича (це повна нісенітниця, яку спростовували ще в 2014 році !);
- що має відношення до плану Артеменка (це базується лише на тому, що колись, ще у 2006 році Артеменко був у фракції БЮТ в Київраді, звідки звалив до Черновецького);
- що вона живе не за доходами (що є брехнею, бо декларація Тимошенко абсолютно достатня для нормального життя);
- що вона носить дорогі речі, хоча ЮВ ходить в речах українських дизайнерів (зокрема – Айни Гасе);
- що газовий контракт – поганий (газовий контракт було підписано за наполяганням і під тиском Заходу та за пасивної участі Ющенка;
це типовий контракт для европейських країн, по якому всі, хто судився з «Газпромом» виграли процеси;
зараз по цьому контракту газ дешевший, ніж нібито закупівлі "європейського" газу, хоча це той самий російський газ).

Все це – брудна заказуха, яка йде з Банкової!

Бо найбільше Порошенко в світі боїться двох людей – Дональда Трампа та Юлії Тимошенко...
теги: Бруд, заказуха, ЗМІ, Ляшко, Порошенко, чорнуха
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