Заказуха! Поделиться: Друзі, з джерел в АП стало відомо, що БПП, НФ та ляшки готують угоду щодо нової коаліції... там навіть є цікавий пункт щодо розповсюдження негативу проти опонентів влади, зокрема щодо Батьківщини і особисто Юлії Тимошенко!

Головними лайнометами планується зробити скотиняк Ляшка... Дійсно в регіональних ЗМІ з початку року стало виходити дуже багато чорної заказухи проти Юлії Тимошенко:

- що вона буцімто їздить на мерседесі з гаража Януковича (це повна нісенітниця, яку спростовували ще в 2014 році !);

- що має відношення до плану Артеменка (це базується лише на тому, що колись, ще у 2006 році Артеменко був у фракції БЮТ в Київраді, звідки звалив до Черновецького);

- що вона живе не за доходами (що є брехнею, бо декларація Тимошенко абсолютно достатня для нормального життя);

- що вона носить дорогі речі, хоча ЮВ ходить в речах українських дизайнерів (зокрема – Айни Гасе);

- що газовий контракт – поганий (газовий контракт було підписано за наполяганням і під тиском Заходу та за пасивної участі Ющенка;

це типовий контракт для европейських країн, по якому всі, хто судився з «Газпромом» виграли процеси;

зараз по цьому контракту газ дешевший, ніж нібито закупівлі "європейського" газу, хоча це той самий російський газ). Все це – брудна заказуха, яка йде з Банкової! Бо найбільше Порошенко в світі боїться двох людей – Дональда Трампа та Юлії Тимошенко... теги: Бруд, заказуха, ЗМІ, Ляшко, Порошенко, чорнуха Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя