МВФ: українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку!

Попри публічні заперечення українська влада таки погодилася на підвищення пенсійного віку!

Про це заявив керівник Департаменту зовнішніх зв'язків Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс, повідомляє УНІАН.

"Україна гостро потребує реформування пенсійної системи шляхом підвищення пенсійного віку, або пенсійного стажу. Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи...", - зазначив Райс.

Це означає, що український уряд погодився на впровадження заходів щодо більш тривалого трудового стажу та більш пізнього виходу на пенсію, у 63 роки і стаж не менше 35 років!