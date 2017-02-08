|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Правда і брехня щодо Меморандуму з МВФ
08.02.2017 16:41
Останнім часом урядовці Гройсмана налякані негативною реакцією суспільства. Зокрема, міністр фінансів Данилюк заявляє, що в переговорах і проекті Меморандуму з МВФ про підвищення пенсійного віку вже не йдеться...
"(пп. «а» пункт 21) Щодо Пенсійної реформи:
…Для того, щоб поставити систему пенсійного забезпечення на стійку основу, .... парламент прийме до кінця квітня 2017 року комплексну пенсійну реформу (нова дата структурного маяку, який мав бути виконаний в кінці грудня 2016), які вступлять у силу з 1 січня 2018 року.
Ця реформа буде мати наступні характеристики:
(I) новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку (!), аніж у даний час,... у залежності від загальної кількості років трудового стажу, а також з отриманням пенсійних виплат, які забезпечать стимули для довшої зайнятості та більш пізнього виходу на пенсію(!);
(II) економія не менше 3% ВВП у довгостроковій перспективі, в тому числі за рахунок подовження років трудового стажу(!) при виході на пенсію;
Ця загальна система буде застосовуватися до всіх категорій професій, за винятком обмеженого числа небезпечних професій.
... Крім того, ми (влада України) будемо нарощувати свої зусилля з розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення".
теги: Меморандум, МВФ, Гройсман, Данилюк, пенсійний вік, стаж
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.