Після чорних сотен... комісари Поделиться: Гройсман і його соціальний замполіт Рева з 1 січня 2018 року в Україні утворюють ще один контролюючий орган виконавчої влади – соціальну інспекцію, яка буде перевіряти рівень нужденності громадян та право на отримання соціальної допомоги, пенсій і субсидій. Додаткові витрати на цю інспекцію з держбюджету майже 50 мільйонів гривень. Відповідний урядовий законопроект 1 лютого було схвалено на засіданні Кабміну Зверніть увагу, що соціальні інспектори без попередження і згоди громадян зможуть відвідувати їх житло і визначати рівень нужденності родини. Крім того, всупереч чинного законодаства пенсії з якогось бодуна віднесено до соціальної підтримки і пільг! Гройсман і його замполіт Рева повинні нарешті зрозуміти, що пенсія це не пільга, а страхова виплата і святий обов’язок держави стосовно старшого покоління , яке створило суспільне багатство, з якого і отримують надприбутки владні олігархічні клани. У нас надвеликі бюрократичні апарати, які треба скорочувати – і вимоги МВФ тут ні до чого, це просто логічно. Проте влада створює нову контролюючу службу. І яку! Не ту, що буде допомогати людям, а ту, що буде за гроші українців – за ними слідкувати і відбирати соцдопомогу і пенсії . Нібито нинішніх повноважень чиновникам для цього недостатньо! Цю корумповану владу невігласів треба міняти і щонайшвидше!



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