

У Міністерстві фінансів радісно констатували зростання ВВП України в 2016 році на 1,8% та дали прогноз щодо збільшення цього показника в 2017 році до 3%. Після цього радісного повідомлення, згадався старий анекдот про те що є брехня, велика брехня і урядова статистика …

В реальності, прогнози що Мінфіну, що НБУ, що різного роду міжнародних інституцій не тільки не виправдовувалися, а різнилася з фактом в декілька разів. Так само відбудеться і в 2017 році - зростання ВВП може намалювати хіба що Держстат.

Нагадаємо, що в 2014 році МВФ прогнозував падіння економіки України на 6,5%, а реальність показала падіння на 28,1%. На 2015 рік прогнозувалося зростання ВВП на 1%, а в реальності відбулося падіння на 31,3%. На 2016 рік МВФ прогнозували зростання ВВП в 1,5%, а на 2017 рік - 2,5%

Світовий банк прогнозував в 2014 році падіння на 8%, а на 2015 рік - зростання на 2,5% з можливим зниженням до 1%. Прогноз зростання на 2016 рік склав 1%, а 2017 - 2,7%

Обсяги ВВП за різні роки порівнюються не в гривнях, а в доларах США. І це порівняння свідчить про постій падіння ВВП України за останні три роки.

Динаміка ВВП України з 2002 до 2016 року

Динаміка ВВП Україниз 2002 до 2016 року Номінальный ВВП (в млнгрн) ВВП (в млнUSD) 2002 225810







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2003 267344 +41534 +18.4% 50133 +7740 +18.3% 2004 345113 +77769 +29.1% 64883 +14750 +29.4% 2005 441452 +96339 +27.9% 86142 +21259 +32.8% 2006 544153 +102701 +23.3% 107753 +21611 +25.1% 2007 720731 +176578 +32.5% 142719 +34966 +32.5% 2008 948056 +227325 +31.5% 179992 +37273 +26.1% 2009 913345 -34711 -3.7% 117228 -62765 -34.9% 2010 1082569 +169224 +18.5% 136419 +19192 +16.4% 2011 1316600 +234031 +21.6% 163160 +26740 +19.6% 2012 1408889 +92289 +7.0% 175781 +12622 +7.7% 2013 1454931 +46042 +3.3% 183310 +7529 +4.3% 2014 1566728 +111797 +7.7% 131805 -51505 -28.1% 2015 1979458 +412730 +26.3% 90615 -41190 -31.3%

Остаточних даних за 2016 рік ще немає, але для попередніх оцінок можна використати результати обліку перших трьох кварталів, порівнявши реальний та номінальний ВВП у співвідношенні до попереднього року.

Номінальний, або абсолютний ВВП виражається в поточних (фактичних) цінах даного року. Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) виражається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП, таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП визначається реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін.

ВВП України в 2016 році (в млн. грн.)

ВВП України в 2016 році (в млн. грн.) Ном інальн ий ВВП

( у фактич них ц інах) Реальн ий ВВП

(в ц інах 2015 года) Р ізниц я (реальн ий –

ном інальн ий ВВП) I квартал 453185 417219 -35966 -7.9% II квартал 531838 470255 -61583 -11.6% III квартал 664717 576365 -88352 -13.3%

За таких умов, що вийти на +1,8% за підсумками року, в IV-му кварталі 2016 року реальний ВВП мав би зрости більш ніж на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є повною нісенітницею.

Щодо поточного року, то зазначимо, що після ухвалення державного бюджету на 2017 рік, впродовж чотирьох тижнів (один у минулому році, три - в поточному), станом на 21 січня 2017 року в Україні припинили свою діяльність 185 тисяч малих підприємств – ФОПів!

Це 10% (!) від їхньої загальної кількості на кінець минулого року. Малі та середні підприємства забезпечували роботою майже половину з усіх найманих працівників в Україні (близько 5 млн).

Закриття такої кількості ФОПів збільшить офіційно зареєстровано безробіття принаймні в 2 рази. Це однозначно призведене до падіння, а не зростання ВВП в поточному році. Процес припинення діяльності малих підприємство - стабільний. Щотижня зачиняється більше 40 тис. підприємств…

Зменшення кількості ФОП та збільшення безробіття призведуть до зменшення споживчого попиту на внутрішньому ринку і, відповідно, падіння ВВП, яке неможливо компенсувати зростання експорту, якій також стабільно скорочується останні три роки.

За рахунок чого в таких умова буде зростати ВВП країни в цілому - незрозуміло.

Нажаль, підстав для оптимістичних прогнозів - немає.