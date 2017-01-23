Обережно! Урядова шизофрінія! Поделиться: Гройсман сам собі класовий ворог!

Спочатку наказав чиновникам "кошмарить" малий бізнес збільшивши вдвічі ЄСВ і обклав штрафами в 300 тисяч, як наслідок припинили діяльність 176 тисяч приватних підприємців (ФОПів).... а потім, як повідомляє газета.ua, несподівано заявив: "Ті, хто "кошмарять" бізнес, для мене класові вороги! Я їх просто не розумію. У мене відторгнення від таких людей. Терпіти не можу, отаке воно ущербне... Приходить і починає щось чіплятись, виписувати якісь штрафи !" Це прояв урядової шизофрінії чи пані Ульна інший діагноз діагностувала? теги: Гройсман, ФОП, ЄСВ, штрафи, шизофрінія Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя