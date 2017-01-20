В чем опастность накопительной системы Поделиться: В последнее время Правительство начало мощную рекламно-пропагандитську кампанию по внедрению так называемой накопительной пенсионной системы уже в 2017 году, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий правительственный проект Закона Украины.



Однако, эксперты международных финансовых учреждений советуют руководству Украины воздержаться от введения накопительной пенсионной системы, в частности об этом говорится в письме МВФ.



Рассмотрим некоторые предостережения относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования:



1. В условиях экономического кризиса под вопросом эффективность размещения и использования средств на накопительных счетах



По экспертным оценкам и по опыту других стран, инвестирование средств накопительной пенсионной системы будет эффективным при условии, если инвестиционный доход от инвестирования пенсионных активов будет превышать уровень инфляции за год минимум на 2% !



2. Отсутствие инструментов гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений граждан и действенного контроля за их размещением и использованием.



При том, что накопительная система пенсионного страхования является общеобязательной и государственной. Такими инструментами могли бы быть:



– создание централизованного гарантийного фонда. При этом, по расчетам экспертов, это увеличивает стоимость администрирования на 1 - 2,5%;



– ужесточение требований к компаниям по управлению пенсионными активами, в частности, в части формирования ими собственного резервного фонда.



(Приложение. Примеры неудачной деятельности негосударственных пенсионных фондов).



3. Не установлено ограничение административных расходов .



Пунктами 3) - 7) части второй статьи 79 проекта Закона установлено, что средства накопительной системы пенсионного страхования используются, в том числе, для оплаты услуг компаний по управлению активами Накопительного фонда, хранителя Накопительного фонда или соответствующего негосударственного пенсионного фонда; по проведению плановой аудиторской проверки; исполнительной дирекции Пенсионного фонда по администрированию Накопительного фонда; по администрированию негосударственного пенсионного фонда.



Как свидетельствует опыт стран, в которых длительное время функционирует второй уровень пенсионного обеспечения в накопительной системе пенсионного страхования, высокие административные расходы приводят к низкому уровню результатов долгосрочного инвестирования, что приводит к уменьшению размера пенсионных выплат.



Примеры:



а) Аргентина. За 14 лет функционирования накопительной системы треть общей суммы взносов пошло на административные расходы. Средняя реальная ставка инвестиционного дохода составила 9,9%, однако с учетом административных расходов, показатель инвестиционного дохода часто имел отрицательное значение;



б) Венгрия. Накопительная система пенсионного страхования прекратила существование. 25 октября 2010 г. парламент Венгрии приостановил уплату взносов на индивидуальные счета работников в системе второго уровня и санкционировал перевод средств второго уровня к солидарной системы первого уровня. По заключению специалистов Программы развития финансового сектора (USAID/FINREP?II) причиной ее ликвидации было, в том числе, слишком высокий уровень долгосрочных затрат венгерской пенсионной системы;



в) Польша. Основной проблемой долгосрочного инвестиционного дохода на втором уровне были чрезвычайно высокие административные расходы. В 2010 году Правительство приступило к действиям по снижению административных расходов, которые были уменьшены в 2 раза.



4. Уменьшение части взносов в солидарной пенсионной системы за счет их перераспределения системы к накопительной.



Это приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда и фондов социального страхования. При этом, предполагается дальнейшее уменьшение коэффициента ЕСВ.



Приложение. Примеры деятельности негосударственных пенсионных фондов.



1. Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины.



В феврале 2015 года на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины обнародована информация относительно открытия уголовных производств по фактам растраты и легализации денежных средств бывшими служебными лицами Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины.



Чиновники фонда разработали незаконную схему растраты средств учреждения, переведя на счета коммерческих структур более 600 миллионов гривен. Деньги направлялись на приобретение ценных бумаг эмитентов, которые имеют все признаки фиктивности.



В результате противоправной деятельности бывших чиновников фонда значительные финансовые потери понесли более 10 тысяч работников НБУ – участников негосударственной программы пенсионного обеспечения. Главным следственным управлением Службы безопасности Украины открыто уголовные производства по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.



Справочно: НПФ НБУ – крупнейший негосударственный фонд в Украине. Его активы, по данным Национальной ассоциации НПФ Украины, на июнь 2014 года составляли 1,571 млрд грн, а доля в общей стоимости активов пенсионных фондов – 66%. Количество участников в пенсионном фонде НБУ составило 12,9 тысячи человек.



2. Страна: США. Энергетическая корпорация "Энрон" .

Год, в котором произошел скандал: 2001 г. Сумма ущерба: 1 млрд долларов. Количество людей, пострадавших: более 80 тысяч человек.



Детали: В декабре 2001 года американская энергетическая корпорация "Энрон" объявила о банкротстве.



В итоге "сгорели" пенсионные сбережения, которые были вложены в акции корпорации пенсионным фондом, который контролировался непосредственно корпорацией.



Правительство должно учесть отрицательный опыт других стран:



– внедрение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования не должно иметь негативного влияния на финансовое обеспечение солидарной пенсионной системы;



– обеспечение на должном уровне пенсионных накоплений и соответствующих пенсионных выплат из накопительной системы требует стабильного экономического роста, значительного повышения уровня заработной платы и снижение уровня инфляции в стране;



– на стартовом этапе внедрения накопительной системы должны быть приняты такие меры, которые бы сделали невозможным зложивання и завышении адмінстративні расходы и предотвратили негативные последствия введения накопительной системы – превращение ее в печально известную финансовую пирамиду! теги: Накопительная система, пенсия, Гройсман, финасовая пирамида Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя