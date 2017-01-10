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План знищення середнього класу діє
10.01.2017 11:17
У війні з середнім класом уряд олігархів перейшов у наступ, т ільки за перший тиждень 2017 року в Україні офіційно згорнули свою діяльність 128 тисяч приватних підприємців (ФОПів)!
Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив експерт із соціальних питань Андрій Павловський.
2016 рік у соціальному аспекті був складним для простих українців. Об'єктивно, це був рік продовження політики заморожування соціальних стандартів, що призвело до значного зубожіння громадян.
Згадаймо, як уряд Гройсмана адміністративним шляхом підвищив ціни на газ для всіх споживачів до 6879 грн за тис. куб м. Це призвело до того, що в два-три рази подорожчали всі комунальні послуги. У 2017 році очікується подальше зростання тарифів на електрику на 25-30% ...
Безумовно, субсидії на оплату комунальних послуг дещо знижують соціальну напругу. Згідно з даними уряд, на кінець цього року субсидії отримають майже 7 мільйонів українських сімей, а в 2017 році їх число зросте до 9 мільйонів. І це при тому, що в Україні налічується лише 15 мільйонів домогосподарств.
Власне, 60% українських сімей настільки збідніли, що не в змозі самостійно оплатити власне житло і тому змушені просити "милостиню" у держави, яка красиво називається субсидією.
У європейських країнах, про це соромно говорити, але якщо ти отримуєш подібну субсидію, вважається, що ти впав на соціальне дно. Зазвичай, в країнах ЄС таких не більше 10% від населення - це безробітні, інваліди та пенсіонери. А у нас майже половина з тих, хто отримує субсидії – це працюючі люди. Тому це ганьба влади, це неприпустимо для європейської країни!
Працюючі люди в розвинених країнах апріорі не можуть бути бідними, оскільки мінімальна зарплата дозволяє громадянам, наприклад, в ЄС не просто виживати, а й задовольняти всі свої потреби, включаючи освіту та відпочинок.
На 2017 рік уряд Гройсмана поклав українцям "ложечку меду в бочку соціального дьогтю" у вигляді збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 грн. Якщо в 2016 році мінімальна зарплата в Україні була близько 50 євро, то з 1 січня майбутнього року - 100 євро ... для порівняння, в Польщі мінімальна зарплата - 420 євро, в кризовій Греції - 615 євро, а у Франції - 1485 євро.
У нас кожен четвертий працюючий - бідна людина. Це і є реальний показник рівня зубожіння, викликаний тим, що уряд необдумано підвищив тарифи вдвічі тільки у цьому році. За незалежними експертними оцінками, за три останні роки купівельна спроможність середньостатистичної української сім'ї впала вдвічі!
теги: ФОП, середній клас, ЄСВ, знищення
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