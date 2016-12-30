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Социальные итоги 2016 года
30.12.2016 20:24
2016 год в социальном аспекте был сложным для простых украинцев. Объективно, это был год политики реального замораживания социальных стандартов, что привело к еще большему обеднению граждан.
Вспомним, как правительство Гройсмана цинично повысило цены на газ для всех потребителей до 6689 грн за тыс. куб м. Это привело к тому, что в два-три раза подорожали свет, вода и все коммунальные услуги. В 2017 году ожидается дальнейший рост тарифов на электричество на 25-30%...
Безусловно, социальное напряжение несколько снижают субсидии на оплату коммунальных услуг. По данным правительства на конец этого года субсидии получает почти 7 миллионов украинских семей, а в 2017 году их число вырастет 9 миллионов, и это при том, что в Украине насчитывается всего около 15 миллионов домохозяйств.
Собственно, 60% украинских семей настолько обеднели, что не в состоянии самостоятельно оплатить даже собственное жилье и поэтому вынуждены просить "милостыню" у государства, которая красиво называется субсидией.
В европейских странах, об этом стыдно говорить, но если ты получаешь подобную субсидию, считается, что ты упал на социальное дно, и, как правило, в странах ЕС таких не больше 10% от населения — это безработные, инвалиды и самые необеспеченные пенсионеры. У нас же почти половина из тех, кто получает субсидии, это работающие люди. Поэтому это позор власти, это недопустимо для европейской страны...
Работающие люди в развитых странах априори не могут быть бедными, поскольку минимальная зарплата позволяет гражданам, например, в ЕС не просто выживать, но и удовлетворять все свои потребности, включая образование и отдых.
В следующем году, по словам эксперта, правительство Гройсмана положило украинцам "ложечку меда в бочку социального дегтя" в виде увеличения минимальной заработной платы в два раза. Если в 2016 году минимальная зарплата в Украине составляет 50 евро, а с 1 января будущего года — 100 евро, то, например, в Польше минимальная зарплата — 420 евро, в кризисной Греции — 615 евро, а во Франции — 1482 евро.
У нас каждый четвертый работающий – бедный человек. Вот это реальный показатель уровня обнищания, вызванный тем, что правительство необдуманно повысило тарифы вдвое только в этом году. По независимым экспертным оценкам, за три последние года покупательная способность среднестатистической украинской семьи упала вдвое!
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