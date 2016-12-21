Нічний Бюджет Порошенка

Фракція «Батьківщина» голосувала проти проекту Державного бюджету на 2017 рік, оскільки він є корупційним та антисоціальним.

Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко журналістам після ухвалення держбюджету-2017 силами пропрезидентських БПП, «Народного фронту», скотиняк Ляшка та риговських груп «Воля народу» та "Відроження" ...

«Це бюджет великої корупції і великої бідності!» – наголосила вона.

Політик різко розкритикувала процес ухвалення бюджету та три бюджетоутворюючі закони, які розглядались із численними порушеннями Регламенту: «Такого шабашу я ще не бачила в парламенті за своє багаторічне політичне життя».

Лідер «Батьківщини» звернула увагу на те, що дохідна частина цього бюджету наповнюється не шляхом закриття офшорів чи детінізації усіх оборудок монополій, а за рахунок соціально незахищених людей – фермерів, малого та середнього бізнесу, місцевих громад.

«У бюджеті-2017 заморожені пенсії та зарплати, нівельований захист для людей. Дохідна частина сформована з 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів, зі скасування пільгової системи оподаткування для залишків фермерських господарств, за рахунок позбавлення студентів частини стипендій, збільшення системи оподаткування для малого та середнього підприємництва. Ось чим наповнений сьогодні бюджет!» – обурено заявила журналістам Юлія Тимошенко.

Окрім цього, за її словами, продовжено корупцію НАК «Нафтогаз України», у тарифній сфері. Підприємства, наближені до президентського оточення, отримали преференції, а сума на повернення ПДВ аграрним монополістам складає 29 млрд гривень.

«Насправді, це класична олігархічна змова з трьома очільниками: це спікер Верховної Ради Парубій, уряд на чолі з Гройсманом і Порошенко як ключовий олігарх», – заявила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також вважає, що бюджет на наступний рік «є зібранням, квінтесенцією корупційних законів», ухвалених пропрезидентською більшістю та фракціями-сателітами.

«Одним законопроектом обібрали місцеві громади, другим – позбавили пільгового оподаткування малі та середні аграрні підприємства, третім – відкрили офшори всередині країни. Плюс заморозили пенсії, забрали в дітей стипендії, у дітей-інвалідів та дітей-сиріт забрали також бюджетне утримання, перекинувши їх на місцеві бюджети, не надавши для цього грошей», – констатувала Юлія Тимошенко.

За підрахунками політика, на так званих бюджетоутворюючих законах провладні депутати «виторгували майже 80 відсотків своїх кланових преференцій».

Лідер «Батьківщини» також зазначила, що цим бюджетом «заморожені зарплати практично всіх бюджетників, окрім низькооплачуваних категорій, продовжений «тарифний геноцид». А державний борг, який включає у тому числі й 150 мільярдів гривень «фінансової дірки» «Приватбанку», вже майже зрівнявся в об’ємом ВВП», додала політик.

Занепокоєння Юлії Тимошенко викликали також корупційні видатки для окремих фракцій, які підтримані в бюджеті.

«Народному фронту» кинули 200 млн гривень на проект «Стіна», над яким вже сміється вся країна: «Стіни» не існує, а 200 млн видатків на Яценюка є. Видатками на пожежні машини купили ще одну фракцію – віддавши на це 600 млн на окремий завод. Представники влади знову будуть реконструювати свої хороми, зокрема, Маріїнський палац. І це в той час, коли в людей забирають пенсії і залишають драконівські тарифи», – обурилась вона.

За словами Тимошенко, «такого ганебного бюджету в Україні не було ще ніколи». Голова партії також звернула увагу на те, що текстову частину проекту держбюджету депутати отримали за 5 хвилин до голосування.

«Петро Порошенко та його оточення відчувають, що доживають при владі останні часи і вони перед політичною смертю намагаються взяти з країни усе, що можна, прикриваючись словами «демократія», «боротьба з корупцією», «деофшоризація». Це не парламент, а пройдисвіти, які висмоктують з країни останні соки!» – наголосила лідер фракції «Батьківщина».

Поспішне ухваленням проекту бюджету-2017 Юлія Тимошенко пояснила тим, що «Президент, спікер та прем’єр вирішили попрацювати вночі, оскільки в депутатів більшості вже куплені квитки на від’їзд у теплі краї на відпочинок».

Окрім цього, голова фракції подякувала 120 депутатам від демократичних сил, які не проголосували за держбюджет.

«Це означає, що не у всіх депутатів нема совісті та моральних цінностей», – підсумувала Юлія Тимошенко.

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