Обзор Законопроекта об Антикоррупционных судах: очередная профанация

Грантодатели, замените Ваших подшефных на нормальных юристов!

Что предложить взамен? Если и создавать автономный антикоррупционный суд, который реально является логичным звеном цепочки правоохранительных органов, он должен стать кардинально иным – обеспечить отбор людей, не связанных с нашей публичной правоохранительной службой (ни судьи, ни прокуроры, ни полицейские, ни чиновники). Это первый абсолютный критерий. Есть и другой подход – иностранцы. В этом случая нужно делегировать весь процесс назначения, увольнения таких судей международной организации либо другому лицу, установив граничный строк деятельности антикоррупционного суда, скажем, на 5 лет. Этого достаточно. Для первого этапа реформы…

Итак, далее предлагаю Вашему вниманию основные положения Законопроекта:

1) Система антикорупційних судів складається з:

Вищий антикорупційний суд (1-а інстанція);

Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду України.





2) Вимоги до суддів:

громадянин України

вік – не молодший 30 та не старший 65 років

вища юридична освіта

володіє державною мовою

є компетентним, доброчесним

відповідає 1 із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 10 років;

2) має науковий ступінь у сфері права, стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 10 років;

3)має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 10 років;

4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора 10 років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-4 цієї частини, щонайменше 10 років.





3) Обмеження для колишніх суддів:

- Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.

- Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.





4) Вибір суддів здійснює Конкурсна комісія, до складу якої входять:

- 3 особи, яких призначає Президент України;

- 3 особи, яких обирає Верховна Рада України (від фракцій);

- 3 особи, яких призначає Міністр юстиції України (на підставі рекомендацій щонайменше двох урядів держав чи міжнародних організацій, які протягом останніх двох років з моменту набрання чинності цим Законом надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією).





При цьому, щонайменше одна особа, призначена Президентом України до складу Конкурсної комісії, та одна особа, обрана Верховною Радою України до складу Конкурсної комісії, повинні мати стаж роботи на посаді судді щонайменше 10 років.





5) Обмеження щодо членства в Конкурсній комісії:

Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, які протягом останніх п’яти років перебували на державній службі, були народними депутатами України, депутатами місцевих рад, працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, поліції, Служби безпеки України, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції.





6) Зайняття вакантних посад суддями здійснюється в такому порядку:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційного суду;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційного суду;

3) особи, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні заяви та документи;

4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, встановленим цим Законом;

5) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та розпочинає формування їхніх досьє;

6) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо осіб, допущених до участі у конкурсі, спеціальну перевірку в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та приймає рішення про допуск до кваліфікаційного оцінювання осіб, які успішно пройшли спеціальну перевірку;

7) кандидати на посаду судді антикорупційного суду, які за результатами спеціальної перевірки допущені до наступного етапу конкурсу, проходять кваліфікаційне оцінювання;

8) Конкурсна комісія за результатами кваліфікаційного оцінювання приймає рішення щодо підтвердження здатності кандидата на посаду судді антикорупційного суду здійснювати правосуддя в антикорупційному суді та формує рейтинг кандидатів;

9) Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді антикорупційного суду для призначення у відповідний суд;

10) Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидатів на посаду судді;

11) Вища рада правосуддя розглядає рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді;

12) Президент України видає указ про призначення на посаду судді.





7) Гарантії суддів:

- Антикорупційні суди (1-а і 2-а інстанції) не можуть розміщуватися в одній будівлі з іншими судами

- Суддям надається службове житло і автотранспорт

- Суддям надається цілодобова охорона. За заявою судді здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді, членів сім'ї тощо

- Розмір посадового окладу судді антикорупційного суду становить:

1) 75 мінімальних заробітних плат – судді Вищого антикорупційного суду;