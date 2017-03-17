Публічні закупівлі: неправильна оцінка доказів, фіктивні тендери

Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2017 року.

Справа № 911/918/15 .

Суть справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Турботрейд" звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" про стягнення 41 003 722, 80 грн заборгованості з оплати поставленого товару за договором про закупівлю товару за державні кошти від 16.11.2012 № т15-138/1211000448, 8 858 926, 45 грн інфляційних втрат, 2 182 070, 35 грн 3% річних, а всього - 52 044 719, 60 грн.

Правові позиції ВГСУ :

1) Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого:

- чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються;

- чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин;

- яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.





2) Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом .

3) Первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) тощо) не є достатніми доказами фактичного виконання операцій в сукупності з виявленими фактами щодо фіктивної діяльності контрагента без належної оцінки судом таких фактів та відповідно встановлення належного виконання зобов'язання за договором.

На підставі цього ВГСУ визначив помилки, допущені судами при розгляді справи, зокрема:

1) судами попередніх інстанцій не встановлено та не перевірено обставини щодо оприбуткування отриманого товару покупцем та подальшого його використання в господарській діяльності відповідача, що мало б підтвердити чи спростувати факт реальності господарської операції за спірним договором, а саме фактичного прийняття товару, з огляду на правову позицію Верховного Суду України, висловлену у постанові від 30.09.2014 у справі № 3-121гс14.

2) судами попередніх інстанцій не було надано належної правової оцінки доводам ПАТ "Укртрансгаз" в особі філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" ПАТ "Укртрансгаз" та прокурора щодо того, що наявні в матеріалах справи копії накладних та товарно-транспортних накладних не є належними та допустимими доказами підтвердження факту реального здійснення господарської операції щодо поставки товару за умовами спірного договору, оскільки не містять усіх необхідних реквізитів, які б могли з достовірністю підтверджувати факт поставки відповідного товару за умовами відповідного договору.

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