Публічні закупівлі: до розгляду справи залучаємо переможця

Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2017 р.

Справа № 910/9772/16.





Суть справи:





Учасник оскаржив результати тендеру, за наслідками якого договір було укладено з третьою особою. Але до розгляду справи в 1-ій і 2-ій інстанціях переможець закупівлі залучений не був.





Правові позиції суду:





Cудове рішення у справі про оскарження рішення замовника щодо результатів процедури закупівлі безпосередньо може вплинути на права і обов'язки переможця торгів, з яким укладений договір про закупівлю.





Суди обох інстанцій розглянули спір по суті заявлених вимог, проте переможця торгів до участі у справі залучено не було. Таке порушення норм процесуального права є безумовною підставою для скасування постановлених судових рішень та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції згідно з п. 3 ст. 1119, п. 3 ч. 2 ст. 11110 ГПК України. При новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене та виконати всі вимоги процесуального законодавства.





ВГСУ прийняв рішення справу передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.