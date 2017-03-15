Публічні закупівлі: відміна торгів через відсутність подальшої потреби

Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2017.

Справа № 910/16460/16.





Правові позиції суду:





Виходячи зі змісту статей 3, 11 і 30 Закону рішення про відміну торгів на підставі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг приймається комітетом з конкурсних торгів самостійно в залежності від обставин, що спричинили таку необхідність та оформлюється протоколом.





Господарські суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що за змістом статей 1 і 31 Закону акцепт пропозиції конкурсних торгів зумовлює виникнення обов'язку в замовника укласти відповідний договір з переможцем, а в останнього - право вимагати укладення відповідного договору, тоді як повноваження замовника відмінити процедуру закупівлі після акцепту пропозиції, тобто результати торгів, законом прямо не передбачені. При цьому відповідно до частини 3 статті 642 Цивільного кодексу України особа, яка прийняла пропозицію (акцептувала її) може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції. Тобто акцепт може бути відкликаний акцептантом, але за умови, що таке відкликання (відміна) акцепту, в даному випадку відміна торгів, буде здійсненна до моменту одержання офертом (позивачем) відповіді про прийняття пропозиції (акцепту).





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Витяг з фабули справи:





Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 13 червня 2016 року № 5/6 пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Дніпроспецмаш" визнана найбільш економічно вигідною.





Повідомленням від 13 червня 2016 року № 18-23/1-53 про акцепт пропозиції конкурсних торгів установлено строк укладання договору про закупівлю (рамкова угода) - не пізніше 13 липня 2016 року (пункті 7).





Рішенням комітету конкурсних торгів публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", оформленим протоколом від 19 серпня 2016 року № 33/16, відмінено конкурсні торги на закупівлю відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель" у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.





Повідомлення про відміну торгів направлено позивачу 23 серпня 2016 року.

Позивач вважає, що з моменту визначення переможця торгів та акцептування його пропозиції відповідач не мав права відміняти процедуру закупівлі, що й спричинило спір.