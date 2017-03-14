Судова практика з публічних закупівель: додаткова угода, недійсність

Рішення господарського суду Сумської області від 28.02.2017.

Справа № 920/77/17.

за позовом: Заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

до відповідачів:

1) Відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області, м. Кролевець Сумської області

2) Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Кролевець Сумської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, м. Суми

про визнання недійсним рішення комітету з конкурсних торгів та договору про державну закупівлю ,

І. Підстави для представництва інтересів держави в суді прокурором:

Прокурор має право звернутися до суду в інтересах держави навіть у разі відсутн о ст і органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або відсутн о ст і у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду .

Порушення інтересів держави прокурор вбачає у тому, що замовникомпід час проведення закупівлі товарів за бюджетні кошти були порушені вимоги чинного законодавства, принципи максимальної ефективності та економії, що призвело до протиправного та надмірного витрачання коштів місцевого бюджету, унеможливило їх раціональне та ефективне використання, однак Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (як органом, уповноваженим державою здійснювати повноваження у спірних правовідносинах) до цього часу не вжито заходів до оскарження результатів таких дій у судовому порядку .

ІІ. Порушення процедури закупівлі:

Переможець тендеру зареєстрований як фізична особа-підприємець 25.11.2016, тобто вже після укладення договорів оренди транспортного засобу та приміщення, що виступають підтвердженням його кваліфікаційної відповідності. Це унеможливило укладання ним вказаних договорів саме як фізичною особою - підприємцем і саме для здійснення ним господарської діяльності. Також відсутні акти приймання-передачі приміщення та автомобіля переможцю тендеру, тобто відсутні докази того, що вони перебували в його користуванні.

Інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 при поданні тендерної пропозиції надано не було. Також в порушення норм законодавства, не надано інформацію у довільній формі для підтвердження відсутності підстав, визначених п.п. 4 та 5 ч. 1 ст. 17 вищезгаданого Закону.

ІІІ. Правові позиції суду:

1) Оскільки судом встановлений факт порушення замовником торгів вимог Закону України «Про публічні закупівлі» щодо оцінки конкурсних пропозицій учасників, наявні підстави для визнання судом недійсним рішення комітету з конкурсних торгів щодо оцінки конкурсних пропозицій учасників, оформленого протоколом.

2) Д оговір купівлі-продажу суперечить вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» , оскільки укладений за результатами торгів, проведених з порушенням встановленої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури, а також суперечить інтересам держави і суспільства, оскільки його укладення фактично призвело до втрати бюджетних коштів у значному розмірі. Відтак він підлягає визнанню недійсним .

3) Договір підлягає визнанню недійсним з моменту його укладання саме з підстав порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» про проведенні процедури державної закупівлі товарів, за наслідками якої він був укладений, у зв'язку з чим досягнення згоди між сторонами цього договору щодо його розірвання (шляхом укладення додаткової угоди від 09.02.2017) не має суттєвого значення, оскільки договір купівлі продажу визнаний судом недійсним з 12.01.2017 (а не розірваним з 09.02.2017) та з цього часу не створює жодних правових наслідків для сторін.