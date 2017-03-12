Публічні закупівлі: щодо заборони замовнику вчиняти певні дії

Справа № 910/5820/16. Постанова Вищого господарського суду України.





Предметом позовних вимог є:





- вимоги про визнання недійсним рішення замовника, оформлене протоколом № 14 від 05.02.2016 року засідання комітету з конкурсних торгів щодо перевірки відповідності пропозицій конкурсних торгів, поданих на І етап попередньої кваліфікації по закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена) умовам кваліфікаційної документації;





- про невідповідність кваліфікаційної пропозиції позивача ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та її відхилення на підставі абз. 3 п.1 ч.1 ст. 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель";





- про зобов'язання замовника прийняти рішення про відповідність кваліфікаційної пропозиції позивача, на І етап попередньої кваліфікації по закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена) умовам кваліфікаційної документації та запросити позивача до ІІ етапу торгів із закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена).





Заходи забезпечення позову передбачають встановлення заборони відповідачу (замовнику) вчиняти дії пов'язані з:





- проведенням процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі;





- проведенням оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсних торгів щодо закупівлі;





- здійсненням акцепту пропозиції конкурсних торгів щодо закупівлі;





- здійсненням укладення договору про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано щодо закупівлі.





Правові позиції суду:





Враховуючи предмет позову та процедуру проведення торгів, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку що заходи до забезпечення позову в частині заборони відповідачу вчиняти дії пов'язані з (а) проведенням процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі, (б) проведенням оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсних торгів щодо закупівлі, є співвідносними із заявленими позивачем вимогами, а спосіб забезпечення не суперечить приписам ст. 67 Господарського процесуального кодексу України.





Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. При цьому, судом не розглядається питання правомірності заявлених позовних вимог і наявності обставин як підстав для його задоволення. В даному випадку, судом встановлюється саме існування спору і обираються адекватні заходи для забезпечення позову, які будуть діяти до моменту вступу у законну силу судового рішення.





У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.





Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.





Заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду. Інших підстав для застосування названих заходів закон не передбачає.