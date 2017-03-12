|
|
|
Автор
Кнопки
|
Публічні закупівлі: щодо заборони замовнику вчиняти певні дії
12.03.2017 09:32
Справа № 910/5820/16. Постанова Вищого господарського суду України.
Предметом позовних вимог є:
- вимоги про визнання недійсним рішення замовника, оформлене протоколом № 14 від 05.02.2016 року засідання комітету з конкурсних торгів щодо перевірки відповідності пропозицій конкурсних торгів, поданих на І етап попередньої кваліфікації по закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена) умовам кваліфікаційної документації;
- про невідповідність кваліфікаційної пропозиції позивача ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та її відхилення на підставі абз. 3 п.1 ч.1 ст. 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель";
- про зобов'язання замовника прийняти рішення про відповідність кваліфікаційної пропозиції позивача, на І етап попередньої кваліфікації по закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена) умовам кваліфікаційної документації та запросити позивача до ІІ етапу торгів із закупівлі продукції рибної, свіжої, охолодженої чи замороженої (риба (путасу, сардинела) заморожена).
Заходи забезпечення позову передбачають встановлення заборони відповідачу (замовнику) вчиняти дії пов'язані з:
- проведенням процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі;
- проведенням оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсних торгів щодо закупівлі;
- здійсненням акцепту пропозиції конкурсних торгів щодо закупівлі;
- здійсненням укладення договору про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано щодо закупівлі.
Правові позиції суду:
Враховуючи предмет позову та процедуру проведення торгів, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку що заходи до забезпечення позову в частині заборони відповідачу вчиняти дії пов'язані з (а) проведенням процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі, (б) проведенням оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсних торгів щодо закупівлі, є співвідносними із заявленими позивачем вимогами, а спосіб забезпечення не суперечить приписам ст. 67 Господарського процесуального кодексу України.
Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. При цьому, судом не розглядається питання правомірності заявлених позовних вимог і наявності обставин як підстав для його задоволення. В даному випадку, судом встановлюється саме існування спору і обираються адекватні заходи для забезпечення позову, які будуть діяти до моменту вступу у законну силу судового рішення.
У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
Заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду. Інших підстав для застосування названих заходів закон не передбачає.
теги: тендери, замовники, забезпечення позову
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит Кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.