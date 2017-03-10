Публічні закупівлі: строки поставки (дискримінація), недійсність

за позовом Державного українського об'єднання "Політехмед"

до 1) Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Амаркорд"

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Медітрейд"

про визнання недійсними результатів відкритих торгів





ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДУ:





- Чинним законодавством України не передбачено обмежень щодо встановлення Замовниками строків поставки товарів при їх закупівлі. Тому умова щодо постачання товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання письмової заявки або заявки в іншій формі не є дискримінаційною та не обмежує коло учасників закупівлі.





- Вимоги про визнання недійсними договорів, укладених з переможцями торгів, є необґрунтованими, якщо судом відмовлено у визнанні недійсними результатів торгів на закупівлю, а вимоги в частині визнання недійсними вказаних договорів є похідними. Згідно з п.2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 №02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації.





- Пункт документації конкурсних торгів, у якому зазначено: "Цим підписом ___ безумовно і беззастережно засвідчую свою згоду з усіма положеннями Документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству та безумовно погоджується на виконання всіх вимог, передбачених Документацією)", не є порушенням прав учасника закупівлі.