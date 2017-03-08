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Свіжа судова практика з публічних закупівель (гарантія, допороги)
08.03.2017 09:32
Господарський суд м. Києва. Справа № 910/233/17
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Група «Аювін»
до Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ПП «Кабельна арматура та системи»
про скасування результатів тендеру та зобов'язання укласти договір.
СУТЬ СПРАВИ:
Згідно з розділом IV Тендерної документації, кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 13.12.2016 до 10-00 год.
Торги відбулися 14.12.2016, свої пропозиції надали Позивач за ціною 142856 грн. без ПДВ та Третя особа за ціною 142900 грн. без ПДВ.
Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій №1778 від 20.12.2016 пропозиція Позивача, хоча і була за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною, але при оцінці її відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим тендерною документацією, була визнана такою, що не відповідає умовам тендерної документації, оскільки строк дії наданого Позивачем забезпечення тендерної пропозиції менше 90 днів.
Після відхилення пропозиції Позивача, Відповідач на підставі іншого протоколу розгляду тендерних пропозицій №1805 від 26.12.2016 прийняв рішення укласти договір з учасником - переможцем торгів, Третьою особою.
На виконання ст. 24 Закону Позивачем у п. 2 розділу ІІІ Тендерної документації було визначено вимогу про необхідність надання забезпечення тендерної пропозиції учасника банківською гарантією, зокрема, зі строком дії забезпечення тендерної пропозиції не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
Відповідно до ст. 253 ЦК України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
Отже, оскільки датою розкриття тендерних пропозицій було 14.12.2016, а за приписами ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати, то 90ти денний строк дії забезпечення тендерної пропозиції обліковується з 15.12.2016 по 14.03.2017 (включно), тоді як термін дії наданої Позивачем банківської гарантії № G1216/9382 було встановлено у 89 днів по 13.03.2017 (включно), тобто Позивачем, як учасником, було не дотримано вимог Тендерної документації щодо надання гарантії з 90ти денним строк дії забезпечення тендерної пропозиції.
Відповідно до ст. 30 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема, в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
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