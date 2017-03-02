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Що робити в ситуації, якщо придбали автомобіль після ДТП?
02.03.2017 17:27
Була приблизно така справа: Петро придбав автомобіль у Іванова. Через 2,5 роки після продажу було виявлено, що авто раніше потрапляв у ДТП. Після цього Петро захотів віддати авто і повернути гроші з вирахування вартості використання авто.
У Петра є два основних шляхи захистити свої права:
1) оспорити правочин як недійсний:
1.1) якщо під час перемовин про придбання авто питання щодо того, чи потрапляло раніше авто в ДТП, взагалі не ставився:
Може бути застосована ст. 229 ЦК України (Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки):
1. Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.
Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.
2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.
Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.
Покупець повинен стверджувати, що купуючи авто він виходив із того, що автомобіль не був у ДТП. Участь автомобіля в ДТП має істотне значення, оскільки безпосередньо впливає на ціну автомобіля. Помилка, таким чином, стосується істотної умови договору.
1.2) якщо під час перемовин про придбання авто ставилося питання щодо того, чи потрапляло раніше авто в ДТП, а продавець заперечив стосовно цього:
Може бути застосована ст. 230 ЦК України (Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману):
1. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.
Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.
2. Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.
Для цього необхідно встановити проміжок часу, протягом якого продавець володів авто, і перевірити коли само сталася ДТП.
2) притягнути продавця до цивільно-правової відповідальності за продаж неякісного товару:
Може бути застосована ст. 678 ЦК України (Правові наслідки передання товару неналежної якості):
1. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не
теги: ДТП
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