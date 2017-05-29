А чи був гол?

У найгостріші моменти гри увага всіх глядачів прикута саме до цього елементу футбольного поля. Багато хто вважає, що саме ворота – це головне місце на стадіоні. Відома історія, коли саме від воріт залежала доля історичних футбольних поєдинків. Мабуть, всі любителі футболу знають цей унікальний момент на фіналі Чемпіонату світу 1966 року!

Тоді на стадіоні Вемблі у Лондоні зустрілися збірні Англії та ФРН. Основний час закінчився з рахунком 2:2. На 11 хвилині додаткового часу Херст Джеффрі після пасу Алана Болла пробив з близької дистанції. М'яч потрапив у нижню частину перекладини, відскочив вниз, вдарився об лінію воріт, а може й трохи перетнув її, після чого був винесений з лінії. Швейцарський арбітр матчу Готфрід Дінст не був упевнений в трактуванні епізоду і звернувся за порадою до лайнсмена Тофіка Бахрамова з Азербайджану, з яким вони не говорили на одній мові. Після невербального спілкування, швейцарський арбітр все ж таки зарахував гол англійців. Майже 100 000 глядачів на трибунах і 400 мільйонів телеглядачів роками після цього сперечалися про те, чи був гол чи ні. Адже згідно правил, м’яч має повністю перетнути лінію воріт для того, щоб гол був зарахований. Подивитися на цей досі спірний момент можна у цьому відео.





Я навів цей приклад, щоб показати, наскільки сильно конструктивні елементи поля, і в тому числі ворота, можуть впливати на результат гри. Так, форма штанги при кручених ударах може призводити до непередбачуваних відскоків м'яча, іноді з попаданням за лінію воріт та з подальшим поверненням м’яча в поле після відскоку. Тому стандарти, які постійно впроваджуються і підвищуються такими структурами як FIFA , відіграють суттєву роль у підвищенні якості гри та точності суддівства.

З XIV століття, коли опис гри в футбол вперше знаходиться в англійських літописах, воротами слугували дві бічні штанги і натягнута між ними мотузка. Тільки близько 120 років тому на воротах з'явилася перша штанга. Приблизно в той же час за стійками появилася сітка, для того щоб контролювати забиті голи і зменшити кількість спірних ситуацій. До того ж сітка прискорювала повернення м’яча на поле. З того часу відбулося чимало змін і вдосконалень. На сьогодні стандартами FIFAвстановлені наступні розміри воріт для матчів вищого рівня:

Відстань між штангами – 7,32 м.

Висота воріт – 2,44 м.

Діаметр штанги – 0,12 м.

Форма штанги у перерізі має бути круглою або овальною, також із затвердженими розмірами.

Найчастіше ворота виготовляються з металу і покриваються білою фарбою. Розміщуватися вони мають на центральній частині лінії воріт, штанги мають бути рівновіддалені від кутових флагштоків.

Особливу увагу зараз звертають на надійну фіксацію усієї конструкції на поверхні землі. Адже ворота, що мають неякісне кріплення, стають причиною загибелі близько 50 людей на рік в усьому світі! Ворота також можуть бути небезпечними для гравців і в іншому сенсі, наприклад, голкіпер в стрибку може серйозно вдаритися об штангу головою.

Час від часу вболівальники, які не задоволені малою кількістю голів під час матчів, розкручують ідеї різноманітних змін для підвищення результативності ігор. Одна з таких ідей полягає у збільшенні площі футбольних воріт. Але відомо, що відгуку такі пропозиції у FIFA поки що не знайшли. Тож варто звикати до життя за встановленими правилами.

З 2012 року ворота на професійних полях почали облаштовувати системою автоматичного визначення голів. Ця система щороку удосконалюється, тому наразі питань «А чи був гол?» на матчах не виникає. Підтвердження можна побачити у цьому відео про технології Goal-Line від FIFA.