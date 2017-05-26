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Андрій Окунський
Директор "ФФУ Продакшн"
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Футбольний стадіон: вимоги до поля

 
26.05.2017 12:51

Футбол – свято для мільйонів людей в усьому світі. Футбольний стадіон – місце для цього святкування, а для багатьох гравців, фанатів і вболівальників – це справжній футбольний «храм». Але сам стадіон – це вже не просто поле і ворота, в XXI столітті це складна багаторівнева система, в якій кожен елемент має бути ідеально вивіреним та працювати як швейцарський годинник.

Ще до початку будівництва стадіону вирішуються тисячі важливих питань стосовно розміщення, конструкції, інфраструктури, дизайну, впливу на оточуюче середовище і, звичайно, безпеки. Найбільше поглядів притягує саме поле, на якому і відбувається основне «таїнство» гри. Пропоную розібратися з основними стандартами професійного футбольного поля.

  • Ігрове поле. Рекомендовані розміри ігрового поля для усіх матчів вищого рівня наступні: довжина - 105 м, ширина - 68 м. Ці розміри є обов'язковими для FIFA World Cup і фінальних змагань в чемпіонатах конфедерацій. Для інших матчів згідно сучасних футбольних правил (LawsoftheGame 2016/17) дозволяються наступні розміри: довжина – від 90 до 120 м, ширина – від 45 до 90 м.
  • Допоміжні області. Такі зони потрібні біля ігрового поля, щоб гравці могли розігріватися, там також можуть розміщуватися асистенти рефері, медична служба, представники служби безпеки, медіа та преси. Рекомендується, щоб ця зона складала не менше, ніж 8,5 м з боків поля і по 10 м за воротами. Таким чином загальні розміри ігрового поля і допоміжних зон складатимуть 125 м* 85 м.


  • Зона розігріву футболістів. Трав'яне покриття повинне простягатися аж до рекламних щитів навколо ігрового поля. Цікаво, що всі території допоміжної області, які використовуються для розігріву гравців, повинні бути вкриті покриттям, аналогічним до того, яке є на ігровому полі. Однак, якщо поле вкрите натуральним трав'яним газоном, то дозволяється використання штучного покриття найвищої якості (наприклад, такого).
  • Розмітка. Поле обмежується двома бічними лініями і двома лініями воріт. Їх ширина не повинна перевищувати 12 см. Ігровий майданчик ділиться на дві половини середньої лінією, посередині якої знаходиться відмітка центру поля. Навколо неї проводиться коло радіусом 9,15 метра.
  • Біля кожних воріт розташовується штрафний майданчик, всередині нього - воротарський майданчик, а також точка для виконання 11-метрового штрафного удару. В усіх кутах ігрового поля розташовані сектори радіусом 1 м для виконання кутових ударів.
  • Прапорці. У кожному куті поля встановлюються прапорці, які закріплено на флагштоках. Важливо, щоб вони були без загостреного верхнього кінця. Стандартна висота прапорців - 1,5 м.
  • Ворота. З цим важливим елементом футбольного поля пов’язано стільки історій, що я планую приділити йому увагу у наступному, окремому блозі.

В залежності від того, наскільки чітко і точно виконуються всі вище перелічені вимоги, стадіони можуть проходити сертифікацію і приймати відповідну до свого рівня категорію матчів. Важливо пам’ятати принцип, за яким загальна оцінка системи не може бути вищою, ніж найнижча оцінка будь-якого його елементу. Тому вкрай важливо контролювати реалізацію кожної складової сучасної складної системи під назвою «футбольне поле». 

теги: футбол, спорт, штучна трава, штучний газон
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