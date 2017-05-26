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Футбольний стадіон: вимоги до поля
26.05.2017 12:51
Футбол – свято для
мільйонів людей в усьому світі. Футбольний стадіон – місце для цього
святкування, а для багатьох гравців, фанатів і вболівальників – це справжній
футбольний «храм». Але сам стадіон – це вже не просто поле і ворота, в
XXI
столітті це складна
багаторівнева система, в якій кожен елемент має бути ідеально вивіреним та
працювати як швейцарський годинник.
Ще до початку будівництва
стадіону вирішуються тисячі важливих питань стосовно розміщення, конструкції,
інфраструктури, дизайну, впливу на оточуюче середовище і, звичайно, безпеки.
Найбільше поглядів притягує саме поле, на якому і відбувається основне
«таїнство» гри. Пропоную розібратися з основними стандартами професійного
футбольного поля.
В залежності від того,
наскільки чітко і точно виконуються всі вище перелічені вимоги, стадіони можуть
проходити сертифікацію і приймати відповідну до свого рівня категорію матчів. Важливо
пам’ятати принцип, за яким загальна оцінка системи не може бути вищою, ніж
найнижча оцінка будь-якого його елементу. Тому вкрай важливо контролювати
реалізацію кожної складової сучасної складної системи під назвою «футбольне
поле».
теги: футбол, спорт, штучна трава, штучний газон
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