|
|
|
Автор
Кнопки
|
7 кроків до ідеального м’яча
24.05.2017 09:25
Не тільки футбольне покриття має бути в ідеальному стані, щоб забезпечити якісне проведення професійних матчів. Багато хто називає саме м’яч серцем гри. Ще 1996 року FIFA впровадила програму якості для футбольних м’ячів - FIFA Quality Programme for Footballs . Метою програми стало постійне підвищення якості м’ячів, адже розвиваються не тільки технології виробництва, а й вимоги до професійної гри. На даний час професійні м’ячі мають пройти 7 рівнів перевірки, щоб отримати відмітку FIFA QUALITY. Від першого після свистка рефері удару і до серії післяматчевих пенальті м’яч повинен зберігати усі свої властивості на 100%.
У програмі
FIFA
тестуються м’ячі для
футболу,
футзалу
і пляжного футболу. Перевірки проходять у спеціальних
лабораторіях, де м’ячі тестуються в умовах, що є набагато більш жорсткими,
порівняно з реальними. Тільки ті м’ячі, які пройдуть всі сім рівнів тестування,
можуть отримати сертифікати якості FIFA QUALITY або ще вищий стандарт - FIFA
QUALITY PRO.
Сім етапів тестування FIFA для футбольних м’ячів:
1. Вага. В лабораторіях м’ячі зважуються тричі на ультраточних вагах в герметичному корпусі. Це гарантує, що зважування не залежатиме від зовнішніх факторів. Результати мають відповідати дуже чітким стандартам для кожного виду спорту.
2. Довжина окружності . Розмір м’яча має точно вписуватися в існуючі стандарти, щоб футболісти могли завжди робити точні передачі і вести м’яч. Під час тестування м’яч накачується до певного тиску, потім високоточними приладами здійснюються численні заміри радіусу, після чого математично вираховують довжину окружності. Стандартами дозволена різниця у довжині окружності не більше 1-2 см.
3. Округлість. Професійні м’ячі мають бути ідеально круглими, щоб вони могли і летіти, і котитися саме так, як того очікують футболісти. Радіус м’яча вимірюється у 45 000 точок. Різниця між кожною точкою обчислюється математично.
4. Втрата тиску . Тиск у м’ячі має залишатися незмінним протягом всього матчу, адже зупиняти гру, щоб його підкачати, - не варіант. В лабораторії м’яч накачують до нормального тиску, а потім залишають на 72 години, за які він не повинен втратити більший відсоток, ніж це зафіксовано у стандартах.
5. Поглинання вологи. Протягом тестування м’яч вміщують у ємність з водою, де його перевертають і стискають за допомогою спеціального обладнання декілька сотень разів. Потім вимірюються характеристики м’яча, і рівень поглинання вологи не має перевищувати встановлених значень. Професійний м’яч має витримати весь матч зі сталими характеристиками, навіть якщо всі 90 хвилин литиме злива.
6. Відскік. Зрозуміло, що відскік протягом гри має бути передбачуваним та рівномірним. Під час перевірки м’ячі багаторазово скидують на сталеву плиту, а вимірювальні прилади при цьому фіксують відскік. М’яч має підтвердити свою еластичність та послідовну відновлюваність.
7. Збереження форми та розміру. Цей тест – один з найцікавіших і найжорстокіших для піддослідних м’ячів. Він призначений для того, щоб переконатися, що форма, окружність та тиск м’яча відповідатимуть стандартам протягом усієї гри. М’яч кидають у стіну зі сталевого листа зі швидкістю 50 км/год. Це робиться не менше, ніж 2000 разів! М’яч має залишитися непошкодженим, так само як і усі шви і повітряні клапани. Стандартами дозволяються мінімальні втрати тиску і в зміні округлості та окружності.
Дуже коротко про систему тестування FIFA для футбольних м’ячів – у цьому відео.
теги: футбол, спорт, штучна трава, штучний газон
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція Кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт Энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.