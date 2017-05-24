7 кроків до ідеального м’яча

Не тільки футбольне покриття має бути в ідеальному стані, щоб забезпечити якісне проведення професійних матчів. Багато хто називає саме м’яч серцем гри. Ще 1996 року FIFA впровадила програму якості для футбольних м’ячів - FIFA Quality Programme for Footballs . Метою програми стало постійне підвищення якості м’ячів, адже розвиваються не тільки технології виробництва, а й вимоги до професійної гри. На даний час професійні м’ячі мають пройти 7 рівнів перевірки, щоб отримати відмітку FIFA QUALITY. Від першого після свистка рефері удару і до серії післяматчевих пенальті м’яч повинен зберігати усі свої властивості на 100%.





У програмі FIFA тестуються м’ячі для футболу, футзалу і пляжного футболу. Перевірки проходять у спеціальних лабораторіях, де м’ячі тестуються в умовах, що є набагато більш жорсткими, порівняно з реальними. Тільки ті м’ячі, які пройдуть всі сім рівнів тестування, можуть отримати сертифікати якості FIFA QUALITY або ще вищий стандарт - FIFA QUALITY PRO.

Сім етапів тестування FIFA для футбольних м’ячів:

1. Вага. В лабораторіях м’ячі зважуються тричі на ультраточних вагах в герметичному корпусі. Це гарантує, що зважування не залежатиме від зовнішніх факторів. Результати мають відповідати дуже чітким стандартам для кожного виду спорту.

2. Довжина окружності . Розмір м’яча має точно вписуватися в існуючі стандарти, щоб футболісти могли завжди робити точні передачі і вести м’яч. Під час тестування м’яч накачується до певного тиску, потім високоточними приладами здійснюються численні заміри радіусу, після чого математично вираховують довжину окружності. Стандартами дозволена різниця у довжині окружності не більше 1-2 см.

3. Округлість. Професійні м’ячі мають бути ідеально круглими, щоб вони могли і летіти, і котитися саме так, як того очікують футболісти. Радіус м’яча вимірюється у 45 000 точок. Різниця між кожною точкою обчислюється математично.

4. Втрата тиску . Тиск у м’ячі має залишатися незмінним протягом всього матчу, адже зупиняти гру, щоб його підкачати, - не варіант. В лабораторії м’яч накачують до нормального тиску, а потім залишають на 72 години, за які він не повинен втратити більший відсоток, ніж це зафіксовано у стандартах.

5. Поглинання вологи. Протягом тестування м’яч вміщують у ємність з водою, де його перевертають і стискають за допомогою спеціального обладнання декілька сотень разів. Потім вимірюються характеристики м’яча, і рівень поглинання вологи не має перевищувати встановлених значень. Професійний м’яч має витримати весь матч зі сталими характеристиками, навіть якщо всі 90 хвилин литиме злива.

6. Відскік. Зрозуміло, що відскік протягом гри має бути передбачуваним та рівномірним. Під час перевірки м’ячі багаторазово скидують на сталеву плиту, а вимірювальні прилади при цьому фіксують відскік. М’яч має підтвердити свою еластичність та послідовну відновлюваність.

7. Збереження форми та розміру. Цей тест – один з найцікавіших і найжорстокіших для піддослідних м’ячів. Він призначений для того, щоб переконатися, що форма, окружність та тиск м’яча відповідатимуть стандартам протягом усієї гри. М’яч кидають у стіну зі сталевого листа зі швидкістю 50 км/год. Це робиться не менше, ніж 2000 разів! М’яч має залишитися непошкодженим, так само як і усі шви і повітряні клапани. Стандартами дозволяються мінімальні втрати тиску і в зміні округлості та окружності.

Дуже коротко про систему тестування FIFA для футбольних м’ячів – у цьому відео.



