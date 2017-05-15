Як футбольному полю пройти сертифікацію FIFA?

Останнім часом матчі Ліги чемпіонів все частіше проводять на полях зі штучним покриттям. FIFA називає його найкращою альтернативою натуральній траві, адже завдяки штучному покриттю гра стає доступна мільйонам людей. Таке поле стійке до зношування та кліматичних умов, дозволяє більш активне використання, та на його відновлення необхідно значно менше часу та витрат. Але професійним полям, на яких проводяться матчі найвищого рівня, необхідно проходити спеціальну сертифікацію. Давайте розберемося з основними етапами і умовами отримання сертифікату FIFA для футбольних полів.





Ще 2001 року FIFA розробила перші стандарти для штучного покриття для футбольних полів. Тоді була започаткована Програма якості FIFA для футбольного покриття (FIFA Quality Programme for Football Turf). Бенчмарком, тобто базою для порівняння, стали пітчі з натуральним трав’яним покриттям в ідеальному стані. Тільки коли поле зі штучним покриття відповідає усім вимогам, викладеним у спеціальному посібнику, воно отримує один із знаків якості FIFA.

Процедура тестування штучного покриття досить непроста. Вона складається з двох фаз:

· тестування продукту в лабораторії

· тестування остаточної установки поля.

Такий підхід гарантує, що футбольний газон відповідатиме наступним 4 ключовим вимогам:

· якість гри;

· безпека;

· якість та довговічність.

Обидва етапи тестування концентруються на перевірці таких 6 моментів:

· взаємодія між гравцем і поверхнею;

· взаємодія між м’ячем і поверхнею;

· склад продукту;

· стійкість до атмосферних впливів;

· стійкість швів, термін служби.

Якщо і перший лабораторний, і другий польовий етапи пройдені успішно, то поле отримує сертифікат FIFA QUALITY або FIFA QUALITY PRO.





Тестування може займати декілька місяців. Лабораторний етап включає ряд тестів, які проходять всі елементи штучного покриття, про які я розповідав в попередній статті. Перевіряється сам газон, наповнювач, і підложка або shockpad. Як правило, тестування проводиться у незалежних сертифікованих лабораторіях, де і зберігаються надалі протестовані зразки.

В процесі тестування перевіряються численні показники, такі як амортизаційні властивості покриття, водопроникність, товщина покриття, відскік м’яча, вертикальна деформація волокон, міцність швів, пружність еластичного шару, міцність самого тафтингового покриття, а також відбувається визначення розміру, форми, об’ємної щільності гранул наповнювача. Кожен вищезазначений параметр перевіряється у різних умовах, для яких існують свої стандарти. Наприклад, відскік м’яча тестується на сухому та мокрому покритті протягом декількох тисяч циклів. Крім проведення вказаних тестів детально аналізуються всі характеристики покриття – матеріал, склад, товщина і довжина волокон, вага, колір покриття та його зміни в часі та інші. Обов’язково тестуються кліматичні параметри. На додаток до обов'язкових процедур тестування, FIFA також проводить додаткові перевірки контролю якості на випадково обраних полях. Наприклад, покриття від заводу Polytan на одному з сертифікованих стадіонів встановило своєрідний рекорд, адже воно відповідало найвищим стандартам якості протягом 8 років підряд.

Як у реальному житті виглядає тестування покриття, можна побачити у цьому відео.

Кожні 2-3 роки стандарти FIFA оновлюються, як правило, вимоги до якості та безпеки в кожній новій книзі стандартів підвищуються. Дослідження відбуваються в незалежних інституціях у всьому світі. Вчені вивчають стиль гри, проводять біомеханічні дослідження, вивчають типові травми гравців, займаються питаннями утримання полів та багатьма іншими. Професійне штучне покриття теж змінюється і вдосконалюється щороку.

Так виглядає сертифікат FIFA, виданий одному зі стадіонів. Невдовзі, після втілення системи тестування полів, аналогічні сертифікати зможуть отримувати і українські поля з новим вітчизняним покриттям третього покоління.



