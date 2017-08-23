26 лет: успехи и провалы украинской экономики

Этим можно хвастаться



Запуск национальной валюты гривны

Одним из атрибутов любой независимой страны является наличие национальной валюты. Уже, скорее всего, и забыли, что Украина с 1992 по осень 1996 года вообще не имела своей национальной валюты. Были купоно-карбованцы, но в действительности всем заправлял доллар США и долларизация экономики Украины была всепоглощающей. И хотя за время своего существования гривна не раз девальвировалась и обесценивалась, но все равно она была и остается основой нашей финансовой системы и экономики Украины. Не ругайте гривну. Какая экономика, такая и гривна.



Упрощенная система налогообложения

Упрощенная система налогообложения появилась благодаря декрету Кучмы в середине 90 годов. Все попытки провести закон были не удачны. И теперь даже тяжело представить экономику Украины без упрощенки. Эта система налогообложения приносить мало дохода для госбюджета, часто используется для «отмывания денег» и «уклонение от уплаты налогов», но она обеспечивает работой большое количество украинцев. Многие украинские бизнесмены, в том числи и средней руки без это система просто не смогут вести бизнес в Украине. Это наше завоевание.



Ипотечный бум 2002-2008



Ипотечный бум, который был 2002-2008 годах, показал, что такое настоящий рост экономики. Вот именно так экономика и растет. Очень многие украинцы смогли наконец обзавестись своей квартирой или домом. Качество жилье резко выросло. Но самое главное - это дало возможность развитие строительного бизнеса и промышленности в целом. Не забывайте, что дома стоят в Украине из украинской арматуры. Каждая гривна инвестирован в строительство дает рост ВВП четыре гривны.



Аграрный бум

В 90-е годы в Украину завозили и успешно продавали «ножки Буша» (перемороженное мясо птицы из США). И казалось, что Украина навсегда обречена есть чужую еду. Но прошло время и теперь уже наша страна кормит другие страны мясом птицы и не только птицы. Можно по-разному к этому относиться, но Украина действительно стало одним из мировых лидеров по производству и экспорту кукурузы, пшеницы, ячменя, яиц, мяса птицы, подсолнечного масла. Есть успехи в производстве и экспорте овощей. Аграрный бизнес, а точнее Аграрно-промышленный бизнес является основой украинской экономики. Именно аграрный бизнес помог Украине пережить последний кризис 2014-2015 годов.



Экспорт IТ-услуг

Мир находится в стадии глобализации и Интернета. Если раньше главным спросом был экспорт на прокачку газа через Россию то теперь все больше и больше спрос на экспорт ИТ-услуг. И Украина показала, что она может эти услуги успешно продавать по всему миру. За последние годы экспорт ИТ-услуг Украины вырос больше чем в два раза и уже превысил 2,6 млрд. долл, но есть еще куда двигаться и расти. Наши люди это могут.



Это можно только ругать



Гиперинфляция и гипердевальвация начала 90-х

В 1993-1994 годах цены меняли каждый день, а деньги обесценивались на глазах. Это были просчеты украинского правительства Витольда Фокина. Наша власть тогда никак не могла понять, что уже нет советской экономики, но они питались типа сделать «китайский путь», в результате Украина стала мировым лидером по инфляции и девальвация. И потом с большим трудом к 1996 году удалось все эти «эксперименты» с экономикой Украины прекратить.



Приватизация



Приватизация действительно дала возможность украинским олигархам стать олигархами. Хотя в начале обещали и говорили, что приватизация обогатит украинцев и сделает их рантье. Но сам механизм приватизации а особенно методы проведения четко показывали, что власть времен Кучмы хотела сделать олигархов. Так что у них это получилось, но вот украинцы раньте не стали. Хотя был шанс.



Валютное ипотечное кредитование

Когда запустили валютное ипотечное кредитования эксперты предупреждали что это опасно. Но тогда ряд банковских специалистов, в том числе из НБУ и крупных банков, говорили, что тут нет никакого риска, так как в любом случаи, если и будет девальвация гривны, то должники будут погашать кредиты в валюте и банки и клиенты ничего не потеряют. Ошиблись. Девальвация 2008-2009, 2014-2015 годов практически сделала валютные ипотечные кредиты неподъемными для должников и как результат, банкам пришлось списывать громадные убытки. Теперь уже никто и не вспоминает восторженные заявления отдельных банкиров, что валютное кредитование - это безрисковое в Украине.



Банкопад



Массовое закрытие банков 2014-2017 годах фактически уничтожило банковскую систему Украины. Сейчас даже крупные банки не кредитуют бизнес. Более-менее работает потребительское кредитование, но не работает ипотечное и авто-кредитование. Главным доходом банков стали комиссионные операции по обслуживанию клиентов и финансовые операции с ОГВЗ и депозитными сертификатами НБУ. Основа экономики Украины кредитования бизнеса не работает и не понятно, когда же заработает.



Пенсионная реформа



Пенсии ругали еще во времена СССР и продолжают ругать в Украине. Хотя уже давно нет УССР, но пенсионная система в Украине осталась, как при УССР. Солидарная пенсионная система это «совок», поэтому она такая неэффективная и поэтому постоянно очень маленькие пенсии в большей части население и очень громадные пенсии в небольшой группы лиц, которые близки до «кормушки». Еще в 90 годы говорили, что нужно пенсионную систему в Украине менять на европейскую модель. Даже приняли все законы, и еще с 1 января 2003 года должны была быть запущена новая пенсионная модель, как в ЕС. Но тогда отложили на один год запуск и откладывают и сейчас. В результате проблема пенсий в Украине была и остается.