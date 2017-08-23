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26 лет: успехи и провалы украинской экономики
23.08.2017 17:47
Этим можно хвастаться
Одним из атрибутов любой независимой страны является наличие национальной
валюты. Уже, скорее всего, и забыли, что Украина с 1992 по осень 1996 года
вообще не имела своей национальной валюты. Были купоно-карбованцы, но в
действительности всем заправлял доллар США и долларизация экономики Украины
была всепоглощающей. И хотя за время своего существования гривна не раз
девальвировалась и обесценивалась, но все равно она была и остается основой
нашей финансовой системы и экономики Украины. Не ругайте гривну. Какая
экономика, такая и гривна.
Упрощенная система налогообложения появилась благодаря декрету Кучмы в середине
90 годов. Все попытки провести закон были не удачны. И теперь даже тяжело
представить экономику Украины без упрощенки. Эта система налогообложения
приносить мало дохода для госбюджета, часто используется для «отмывания денег»
и «уклонение от уплаты налогов», но она обеспечивает работой большое количество
украинцев. Многие украинские бизнесмены, в том числи и средней руки без это
система просто не смогут вести бизнес в Украине. Это наше завоевание.
В 90-е годы в Украину завозили и успешно продавали «ножки Буша» (перемороженное
мясо птицы из США). И казалось, что Украина навсегда обречена есть чужую еду.
Но прошло время и теперь уже наша страна кормит другие страны мясом птицы и не
только птицы. Можно по-разному к этому относиться, но Украина действительно
стало одним из мировых лидеров по производству и экспорту кукурузы, пшеницы,
ячменя, яиц, мяса птицы, подсолнечного масла. Есть успехи в производстве и
экспорте овощей. Аграрный бизнес, а точнее Аграрно-промышленный бизнес является
основой украинской экономики. Именно аграрный бизнес помог Украине пережить
последний кризис 2014-2015 годов.
Мир находится в стадии глобализации и Интернета. Если раньше главным спросом
был экспорт на прокачку газа через Россию то теперь все больше и больше спрос
на экспорт ИТ-услуг. И Украина показала, что она может эти услуги успешно
продавать по всему миру. За последние годы экспорт ИТ-услуг Украины вырос
больше чем в два раза и уже превысил 2,6 млрд. долл, но есть еще куда двигаться
и расти. Наши люди это могут.
В 1993-1994 годах цены меняли каждый день, а деньги обесценивались на глазах.
Это были просчеты украинского правительства Витольда Фокина. Наша власть тогда
никак не могла понять, что уже нет советской экономики, но они питались типа
сделать «китайский путь», в результате Украина стала мировым лидером по
инфляции и девальвация. И потом с большим трудом к 1996 году удалось все эти
«эксперименты» с экономикой Украины прекратить.
Когда запустили валютное ипотечное кредитования эксперты предупреждали что это
опасно. Но тогда ряд банковских специалистов, в том числе из НБУ и крупных
банков, говорили, что тут нет никакого риска, так как в любом случаи, если и
будет девальвация гривны, то должники будут погашать кредиты в валюте и банки и
клиенты ничего не потеряют. Ошиблись. Девальвация 2008-2009, 2014-2015 годов
практически сделала валютные ипотечные кредиты неподъемными для должников и как
результат, банкам пришлось списывать громадные убытки. Теперь уже никто и не
вспоминает восторженные заявления отдельных банкиров, что валютное кредитование
- это безрисковое в Украине.
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