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Нет Гонтаревой и есть успехи в банковской системе Украины
18.08.2017 10:08Много раз и эксперты, и практики, и банки из Украины и из-за границы говорили, что если бы Валерия Гонтарева не возглавляла НБУ, то не было бы такого ужасного состояния нашей банковской системы, который сейчас переживают украинские банки. Но как только прекратилась истерика и бесконечные совещания и пресс-конференции, где она фактически запугивала и банки, и клиентов, украинцы начали возвращать деньги в банки. При этом, несмотря на то, что ставки по депозитам в украинских банках падают и падают и в гривне, и в валюте.
За время отсутствия Гонтаревой украинцы дополнительно разместили в банках депозитов в гривне на сумму более 5,5 млрд грн, а валютных депозитов - больше 65 млн. долл. Для сравнения за время ее работы украинцы забрали из банков валютных депозитов на сумму 14 млрд. долл. Много еще нужно будет времени и сил, чтобы наши граждане действительно поверили банкам и, хотя бы половину валюты, которую забрали, вернули в банки.
Гонтарева много раз говорила, что главная цель «очистки банковской системы» - это создание условия для развития кредитования в Украине, как в ЕС. Но получилось все наоборот. В результате «очистки» банковской системы в Украине вообще прекратилось кредитование бизнеса, а кредитования населения свелось к потребительским кредитам. Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ. За 7 месяцев 2017 года кредиты, выданных бизнесу, уменьшились на 40 млрд. грн. Фактически кредитования бизнеса вообще не работает. Только госмонополии получили от госбанков около 10 млрд. грн. Но это не кредитование, это чистая «схематика на уровне государства», когда одна госструктура дает деньги другой, а другая - этот кредит даже не собирается погашать.
Что касается бизнеса, то он просто остался в стороне. Тут много проблем: громадная сумма невозвратов по старым кредитам, высокие проценты по кредиту, проблема с залогом, неадекватная методика НБУ, оценки платежеспособности заемщика.
Вся надежда на и.о. главы НБУ Якова Смолия, что ему удастся до конца текущего года хотя бы начать процедуру запуска кредитования бизнеса в Украине. Без кредитования бизнеса не может быть роста экономики. Это тоже аксиома любой нормальной страны мира, где думают об экономике страны, а не о хаосе и «реформах».
Что касается кредитования населения, то с начала текущего года было выдано потребительских кредитов на сумму 8 млрд. грн. За время отсутствия Гонтаревой - около 4,5 млрд. грн. Это хорошо, что, хотя бы это развивается. Но его явно недостаточно. Тем более, что потребительские кредиты без залога и очень часто большая доля этих кредитов не погашается. Получается, что банки фактически рискуют и наращивают объемы рискованных кредитов, вместо того чтобы выдавать автокредиты или ипотечные кредиты. Но как раз автокредиты и ипотечные кредиты не работают. И условия по ним для большей части населения малопривлекательные, и банки не спешат выдавать новые ипотечные кредиты, так как не знают, что делать с громадным количеством старых проблемных ипотечных кредитов. Просто замкнутый круг.
Да, сейчас у банков есть деньги, которые они могут запустить на кредитование и не только потребительское. Но, тут как раз нужна грамотная и взвешенная помощь со стороны НБУ, чтобы помочь банкам, может не так быстро, но все же разобраться из старыми проблемными кредитами, сделать нормальные условия для оценки платежеспособности заемщиков и оценки залогов, а также поддержать банки, чтобы стоимость кредитов была бы на уровне не выше инфляции, тогда и кредитование можно будет возрождать. Вот это действительно нужно не только лично Смолию или Гройсману а всем жителям Украины. Если будет нормально кредитоваться бизнес, то будет и работа и нормальная зарплата, и надежда на будущее, а не истерика и бесконечные разговоры, что там думает МВФ о наших «реформах».
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