Как погасить долги за ЖКХ: четыре выхода

Долги населения по услугам ЖКХ за первое полугодие 2017 года установили рекорд – 30 млрд. грн. Таких долгов не было за всю историю Украины.

А теперь стоит вопрос: как уговорить или заставить население их погасить?

Субсидии тут не помогут. По субсидиям ЖКХ долгов 25 млрд. грн. Их тоже нужно погашать.

После внесения изменений в госбюджет обещают 14 млрд. грн выделить на погашение долгов по субсидиям ЖКХ. Но понятно, что дальше увеличивать количество лиц, получающих субсидии ЖКХ, нереально. Скорее, нужно уменьшать субсидиантов. Так что субсидии отдыхают в сторонке.





Недавно был принят закон, которые обязывает всех получателей услуги ЖКХ иметь счетчики (воды, тепла, электроэнергии). Этот закон также расширяет права предприятия ЖКХ по борьбе с неплательщиками. Теперь, если в многоквартирном доме стоит счетчик горячей воды или тепла, то в случае появления долгов, ЖКХ имеет право уменьшить поставку горячей воды или тепла. Отключать запрещено. Это делается для того, чтобы жильцы многоквартирных домов могли «повлиять» на нерадивых соседей и заставили их заплатить долги. Такая себе круговая порука, как это было в царские времена. Не платят одни, а страдают все. А вот эти «все» должны провести «разъяснительную» работу с должниками. И тогда уже точно заплатят. Вполне реальный метод борьбы.





Закон о пене по долгам ЖКХ время от времени всплывает, и, хотя его еще нет, но вполне вероятно, что теперь к этой идее опять вернутся. А если сделать пеню всего 0,1% по долгам ЖКХ за каждый день, это будет хорошим стимулом задуматься, стоит ли накапливать долги. А может лучше достать валюту из-под подушки, поменять на гривну и заплатить? Нужно же быть сознательным патриотом в такое сложное время, когда Украина находится на пути подачи заявки на вступление в ЕС. Запомните, с долгами ЖКХ Украину в ЕС не возьмут





Зачем им такая Украина?!



И третье направление, это конфискация и продажа на аукционе, можно даже в системе Prozzoro, квартир и домов самых злостных неплательщиков. Это все можно и сейчас сделать по решению суда. Но теперь этот процесс может ускориться, тем более, когда к взысканию долгов подключатся коллекторы. Давно уже обсуждается вопрос о том, чтобы предприятия ЖКХ имели право продавать свои долги коллекторам, и тем самым решать проблему. А проблема уже на десятки миллиардов.



И четвертое решение, самое очевидное, казалось бы, это пересмотреть тарифы ЖКХ для населения, снизить их до экономически обоснованных, чтобы украинцы могли без субсидий спокойно их оплачивать. И тогда не будет ни долгов по субсидиям ЖКХ, ни по оплате платежек, хотя не будет и таких высоких зарплата и бонусов в НАК Нафтогаз, и у всех, кто «кормится» на услугах ЖКХ и возле них. Но это уже скорее из сферы фантастики.