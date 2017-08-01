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Платежный баланс Украины и курс гривны...
01.08.2017 11:01
За первое полугодие 2017 года профицит платежного баланса Украины составил больше 1 млрд. долл. Год назад он был только 0,4 млрд. долл. Тут все просто. Профицит - это значит излишек валюты. Ученый теоретик скажет, что профицит стимулирует ревальвацию гривны, а вот дефицит - это сигнал к девальвации гривны. Можно напомнить, что в 2014 году, когда курс гривны лихорадило, дефицит платежного баланса за первое полугодие был минус 4 млрд. долл, а вот в 2013 году был тоже профицит, тем более 2 млрд. долл, и поэтому курс гривны был относительно стабильный.
Но не окажется так, что этот профицит превратится в дефицит, и опять Украину
ждет обвал гривны. Давайте разберемся, в причинах профицита платежного баланса
Украины за первое полугодие текущего года, чтобы понять, что будет дальше с
курсом.
За первое полугодие 2017 года экспорт Украины вырос на 25%, но и импорт тоже вырос на 25%. В конечно итоге, внешняя торговля за первое полугодие 2017 года оказалась дефицитной. Импортерам было уплачено 2,2 млрд. долл больше, чем заработали на экспорте. Это проблема нашей экономики. Главный экспорт Украины - это зерно и металл, а для производства того и другого нужны импортные энергетические ресурсы и минеральные удобрения. Поэтому экспорт без роста импорта Украины себе не может позволить себе расти. А тут еще рост доходов населения и, как результат, рост импорт автомобилей и импортной техники. Это все ведет к тому, что приходится все больше и больше отдавать валюты за рубеж. А если учесть, что в этом году ожидается урожай зерна на 15-20% меньше, чем прошлом году, а еще есть закупка газа и угля на зимний период и сезонный рост потребительского спроса на импортные товары, которые всегда бывают в конце года. Поэтому ждем рост дефицита внешней торговли Украины, а это значит риск девальвации.
Есть еще одна проблема вымывания валюты из Украины - это выплата по долгам зарубежным инвесторам. За первое полугодие 2017 года украинские бизнесмены и банки заплатили зарубежным инвесторам около 3 млрд. долл. Опять минус валюта.
Спасает наш валютный рынок пока только одно - деньги гастарбайтеров. За первое
полугодие 2017 года они только по официальным каналам перечислили в Украину
более 3,3 млрд.долл. Что частично компенсировало как дефицитную внешнюю
торговлю, так и выплату процентов нерезидентам. В конечно итоге, текущий счет
платежного баланса Украины за первое полугодие 2017 года составил минус 1,6
млрд. долл. Без денег гастарбайтеров дефицит был бы значительно больше. Если
предположить, что приток валюты в Украину от гастарбайтеров будет расти в
течении года, особенно в осенне-зимний период, то можно ожидать, что, хотя
дефицита текущего счета по итогам 2017 года не избежать, но он не будет больше
3-4 млрд. долл. А это значит, что существенного давления на гривну не будет,
если не будет проблем с финансовым счетом.
И опять-таки, есть одна интересная информация о деньгах населения. За первое
полугодие 2017 года украинцы вернули в банки валюты на сумму 1,4 млрд. долл.
Это превышение продажи наличных долларов над покупкой. В 2014 году было все
наоборот, тогда украинцы изъяли из банков наличной валюты на сумму 2,5 млрд.
долл. А теперь действительно украинцы больше меняют наличных долларов, чем
покупают. И вот это действительно самая главная тенденция, стимулирующая
ревальвацию гривны сейчас и во многом то, что будут дальше делать украинцы.
Если тенденция продажи наличной валюты в Украине сохранится до конца текущего
года, то скорее всего курс доллар/гривна на конец года будет около 27грн. Но,
если нет, то тогда ждем 30 грн и больше. Ибо новых кредитов МВФ ожидать в этом
году не приходится. Приток зарубежных инвестиций маловероятен, а дефицит
текущего счета нужно будет перекрывать.
теги: Охрименко, курс, доллар, курс гривны
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