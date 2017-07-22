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Россия, это «колосс на нефтяных ногах», которые подкашиваются…
22.07.2017 11:03
Многие, наверное,
слышали, что экономика России очень зависит от нефти и газа. Но, мало знает,
насколько зависит. Если послушать российских политиков и экспертов, то можно
услышать мнение, что Россия избавляется от «нефтяной зависимости» и успешно развивает
машиностроение, и даже наращивает его экспорт. Часто даже хотят это объяснить
«полезностью санкций против России». Но факты говорят несколько о другом.
Действительно, доля экспорта продукции машиностроения в общей структуре
экспорта России за 2016 год выросла до 8,5% с 5,5% показателя за 2013 год. Но
это связано с тем, что общий экспорт России в 2016 году оказался на 45% меньше,
чем в 2013 году. В денежном эквиваленте экспорт продукции машиностроения России
за 2016 год оказался на 15% меньше, чем в 2013 году. Так что экономическое чудо
под названием: «Россия начинает продавать самолеты вместо сырой нефти» - отменяется.
В действительности ситуация с экспортом России на текущий момент более чем
критическая, и во многом из-за нефтяной и газовой зависимости России.
За 2016 год доля
экспорта сырой нефти в общем экспорте России составила 25%. Так что экспорт машиностроения
«отдыхает в сторонке». За четыре месяца 2017 года этот показатель составил 27%.
Вот это действительно главный экспортный потенциал России. Несмотря на все
разговоры о том, что Россия уже не зависит от экспорта нефти, на практике эта
зависимость только усиливается. Когда цены на нефть начали падать, Россия
начала наращивать экспорт сырой нефти в натуральных показателях. За 2016 год
Россия поставила сырой нефти на экспорт на 3% больше, чем в 2013 году в
натуральных показателях. Рост небольшой, и поэтому падение цен на нефть не
удалось компенсировать. Чтобы спасти ситуацию Россия в последние годы начала
увеличивать экспорт угля. Тут рост более существенный – около 10%. Хотя экспорт
угля конкурировать с экспортом нефти не может.
Но, если с нефтью все
более-менее понятно – Россия мечтает, чтобы цены на нее вернулись до уровня 100
долларов за баррель, но пока это мечты, и явно несбыточные. Ибо самые
оптимистические прогнозы называют цену на нефть на уровне 60-65 долл. за
баррель в ближайшие пять лет, о цене в 100 долларов уже даже не говорят. Но надежда
умирает последней. Что касается природного газа, то тут все сложнее. Экспорт
природного газа падает, и в натуральных показателях, и в экспортной выручке. За
2016 год Россия поставила на экспорт природного газа на 5% меньше, чем в 2013
году. При этом добыча природного газа в России упала на 4,5%. Экономике России
не нужно так много собственного природного газа. Если Россия не будет продавать
газ за границу, это фактически убивает экономику России. И это противоречие
экономики России нельзя просто так отменить или не замечать.
Получается, что чем
меньше российского газа будут покупать зарубежные потребители, тем более ощутимо
это будет для экономики России. Тем более что себестоимость добычи газа растет.
России приходится начинать осваивать тяжело доступные месторождения газа в Арктике
и Сибири, это ведет к удорожанию самого газа, а его, оказывается, некуда
продавать. Сейчас спасает только нефть. Вот как раз добыча нефти в России
растет, как и экспорт. При этом остается за кадром, что около 45% добываемой
нефти поставляется на экспорт в виде сырой нефти. Хотя постоянно слышны
разговоры о том, что нужно больше экспортировать товары с добавленной
стоимостью, после переработки. Но одно дело говорить, а другое дело делать.
Интересный факт. Сумма
экспорта России многократно больше экспорта Украины. Нефть и газ дают о себе
знать. Но если вычесть из экспортной выручки России за 2016 год сумму выручки
от продажи нефти и газа, то получается, что экспортная выручка на одного жителя
России составила 792 доллара США. Для сравнения: сумма экспортной выручки за
2016 год на одного жителя Украины 861 доллар США. Что бы там не говорили, но
Россия это действительно «Колосс на нефтяных ногах». Без нефти и газа Россия,
скорее всего, была бы слабее не только Украины, но даже Белоруссии и Грузии. Нельзя
всегда надеяться только на нефть и газ, тем более, когда цены на эту продукцию
такие нестабильные.
Хотя стоит,
справедливости ради, сказать, что в последнее время Россия резко наращивает
экспорт зерна и продовольствия. За 2016 год доля экспорта продуктов питания и
сельскохозяйственного сырья составила 6% от общего экспорта России. Хотя в 2013
году этот показатель был всего 3%. Что же касается экспорта пшеницы, то за 2016
год Россия продала на экспорт пшеницы на 85% больше, чем за 2013 год в
натуральных показателях. Это хорошо, что Россия решила развивать аграрный
бизнес. Это действительно может спасти экономику России от краха в условиях,
когда выручка от продажи нефти и газа падает. Может вообще стоит России
подумать о начале процесса сноса промышленных заводов и увеличении объема
сельскохозяйственных земель под посевы зерна? Ибо не стоит забывать, что
основной потенциал Российской Империи, на которую так хочет походить современная
Россия, это, как раз, выращивание зерна на экспорт. Может, стоит тряхнуть
стариной и вспомнить славные времена крестьянской России с лошадками, коровам и
телегами, которые повезут Россию в будущее мировой экономики?
теги: экспорт, экспорт нефти
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