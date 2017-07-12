Может мы не то продаем за границу?

За первое полугодие 2017 года, согласно данным таможни Украины, экспорт товаров вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя по сравнению с первым полугодием 2013 года падение экспорта Украины больше 33%. Но возникает вопрос: за счет чего Украина смогла нарастить экспорт товаров, и главное куда? Нет, самолеты и автомобили, а тем более смартфоны, Украина не экспортировала, ни в этом году, ни в прошлом. У нас вообще экспорт машиностроения довольно специфический. Украина действительно нарастила в этом году экспорт проводов и кабелей. Около 3% всего экспорта Украины приходится на эту продукцию. Большая часть этой продукции была поставлена в ЕС. Также в ЕС Украина поставляла стиральные, посудомоечные машины и даже телевизоры. Хотя объемы этих поставок небольшие, но самое главное, что вся эта бытовая техника собиралась по давальческим схемам от европейских компаний. Они нам запчасти, а мы им наши рабочие руки. К слову, именно так работает и экономика Польши. Большая часть машиностроительной продукции Польши, это давальческие схемы с немецкими, французскими и даже чешскими компаниями. Поэтому когда Министерство труда Польши заявило, что их страна нуждается в 5 млн. новых рабочих рук, то фактически эти рабочие руки нужны как раз для того, чтобы производить продукцию на польских машиностроительных заводах, а потом разгружать и паковать на польских логистических складах. Но, если это сделала Польша, то почему это не может сделать Украина, перехватив часть польского бизнеса? Идея хорошая, тем более что тогда украинцам не нужно будет ездить на заработки в Польшу, а они смогут трудиться дома. Но есть несколько проблем. Во-первых, Польша скорее станет злейшим врагом Украины, чем отдаст часть своего европейского рынка, который построен по давальческим схемам. Без этих давальческих схем польская экономика просто рухнет, как это было в 90-е годы. Поэтому тут, с большей вероятностью, можно ожидать открытия небольших польских предприятий на украинской территории, где уже украинские предприятия будут соисполнителями заказов, которые Польша получает от ЕС. Конкурентов никто не любит. И, другая проблема: Польша член ЕС, а Украина имеет только статус ассоциативного члена. Это очень большая разница для бизнеса. Товары в Польшу и из Польши заходят без таможни, а в Украине нужно проходить таможню и платить дополнительные налоги. Так что, не судьба. Хотя идея хорошая. А пока что можно радоваться за открытие небольших предприятий в Украине по производству проводов или комплектующих для европейских компаний. Это не поможет сделать экономическое чудо в Украине, как это произошло в Польше или странах Юго-Восточной Азии, но зато это дает надежду, что в Украине и через десять лет будет работа, и не нужно будет массово уезжать на заработки в Польшу. Хотя уезжать придется. Потому что экспорт Украины, даже за первое полугодие 2017 года, четко показывает – наше будущее это подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, ячмень и еще отходы пищевой промышленности. А, забыл, и мясо птицы. Что касается экспорта металла, то тут Украина снижает и экспортную выручку, и объемы физических поставок. Если еще чугун Украина может более-менее удачно продавать в Италию и США, то объемы продажи проката или стали, а точнее полуфабрикатов стали, снижаются. Польша не очень спешит покупать наш прокат, Турция явно пересытилась нашей сталью. Как это не прискорбно признать, но нужно будет серьезно задуматься о закрытии ряда металлургических предприятий, ибо для внутреннего потребления в Украине так много металла не нужно. В последнее время металлургам все тяжелее и тяжелее работать на мировых рынках. Стоимость энергии выросла до небывалых высот, а старое оборудование не всегда позволяет экономить энергию при производстве металла. Кроме того, теперь уголь и кокс для украинской металлургии стал импортом. Хорошо, что хотя бы железная руда своя. Вот такое наше будущее с экспортом.

И очень интересная новость, а может даже необычная. Украина нарастила экспорт мебели (около 0,63% всего экспорта Украины). Это никак не связано со скандалом вокруг моратория на экспорт леса-кругляка. Лес и лесоматериалы, и раньше, и сейчас, занимают около 1% экспорта Украины. Это мебель, которая производится, как правило, из разного рода материалов «под дерево» и фурнитуры, которую Украина закупает в Китае или Малайзии. Вот тут действительно наш бизнес – наши бизнесмены закупают сырье в Азии и поставляют уже готовые изделия в ЕС. Вот таких бизнес-проектов должно быть больше. А пока что вся надежда на хороший урожай и зерно. Украина, как никогда, теперь зависит от хорошей погоды и хорошего урожая. Будет хороший урожай – будет хороший рост экспорта, а если нет, то не будет. Самолеты на экспорт мы поставляем только в сказках наших министров и отдельных экспертов.