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И куда это занесло украинскую экономику?
02.07.2017 11:20
Очень умные экономисты-теоретики
сказали бы, что результаты работы экономики Украины за первые пять месяцев
текущего года оказались разноплановыми. Действительно, интересно работает наша
экономика. Согласно официальным данным промышленное производство Украины за
январь-май 2017 года упало на 1,3%, а вот
строительное производство выросло на 20%. Этого не может быть, скажут
американские экономисты-теоретики. Но в Украине все может быть. Во многом, рост
строительного производства произошел за счет роста цен на строительные работы,
и за счет роста жилищного строительства. Население активно инвестирует деньги в
постройку жилья, и это стало тем драйвером, которого так нам не хватает. Если бы
сейчас запустили ипотечное кредитование, то это был бы супердрайвер, который действительно
спровоцировал бы рост экономики Украины. Но запуска ипотечного кредитования
скоро не предвидится, поэтому пока вся надежда на «заначки» украинцев, накопленные
раньше. К слову. За январь-май 2017 года украинцы поменяли наличных долларов на
гривну на 1,1 млрд. долл. больше, чем купили наличных долларов. Идет активный
процесс дедолларизации. Украинцы избавляются от долларов, и все больше и больше
покупают товаров за гривну. Как результат, рост розничных продаж за пять
месяцев 2017 года составил больше 7%, если сравнивать с прошлым годом. По
умному это называется «склонность населения к потреблению». В украинских
реалиях это склонность как можно быстрее купить товары, пока цены не выросли. А
цены растут и растут. Нам обещали, что инфляция в этом году не будет выше 8%,
но она уже 13,5% и цены продолжают расти, поэтому склонность к покупкам тоже
будет расти. Торговля была и остается еще одним драйвером нашей экономики. При
этом стоит напомнить, что большая часть продуктов в Украине действительно
украинского производства, а вот непродовольственные товары чаще всего
импортные. Поэтому нет ничего удивительного в том, что импорт товаров в Украину
за январь-май 2017 года вырос почти на 30%. Экспорт товаров из Украины тоже
вырос. Но, меньше, всего на 26%. Поэтому сальдо внешней торговли товарами в
минусе. И это у нас традиция.
Но что же у нас
происходит с промышленностью, что она все падает? Тут все просто, после блокады ОРДЛО, резко упало производство
металла, кокса и вообще продукции нефтехимии, а заодно и добыча угля. Хотя
вырос на 3% рост добычи природного газа. Но это все мелочь. В Украине
существенный рост показывает пищевая промышленность. Производство подсолнечного
масла просто-таки бьет рекорды. За январь-май 2017 года производство
подсолнечного масла выросло на 34%. При этом вырос и экспорт подсолнечного
масла, и вообще этот товар был и остается самым главным экспортным товаром
Украины. Выросло производство мяса и отдельных видов молочной продукции,
хороший рост показало производство пива и безалкогольных напитков. Так что
пищевая промышленность фактически сдерживает общее падение промышленности. Вся
надежда не нее. Немного выросло машиностроение и химическая промышленность. Но
это, скорее, эффект базы сравнения. Плохо то, что производство и поставки
электроэнергии и других видов энергии упали. Это очень четкий индикатор, что
падение затронуло и официальную, и теневую экономику. Энергия нужна всем, и
если спрос на нее падает, то падает и вся промышленность Украины.
И под конец. Начинается
лето, а это значит, начинается относительное затишье в экономике Украины.
Плохо, что в лето зашли с низкими результатами работы, но хорошо, что хотя бы
нет существенного падения. На данный момент главное для экономики Украины и
украинцев, чтобы не было хуже. Украинцы действительно научились жить в условиях
кризиса и даже свыклись с этим, но никто не хочет ухудшения. Сказывается усталость
нации. Тяжело четвертый год подряд не жить, а выживать, и надеяться на лучшее.
Хотя пока совершенно непонятно, когда же будет это «лучшее». Но оно будет,
никто не спорит.
теги: Охрименко, экономика, бизнес, реформы, промышленность
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