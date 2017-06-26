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Как украинец может накопить себе на пенсию в США?
26.06.2017 13:26
Недавно НБУ разрешил
украинцам инвестировать деньги за рубеж. Теперь у украинцев появилась
возможность накопить себе на пенсию в США или ЕС. Как это сделать?
Можно только
приветствовать тот факт, что новое руководство НБУ во главе с и.о. главы НБУ
Яковом Смолием решило самую сложную головоломку нашего рынка частных инвестиций,
и с 3 июля 2017 года разрешило украинцам инвестировать валюту за рубеж с
помощью электронных лицензий. На практике это будет выглядеть просто и
эффективно. Украинцу нужно будет обратиться в банк, где у него есть валютный
счет и заполнить соответствующую форму заявления. После этого он получит
возможность перечислять со своего валютного счета за рубеж валюту на законных
основаниях, а электронная лицензия будет учитывать факт инвестиций за рубеж.
Больше никаких дополнительных разрешений не нужно. Правда, НБУ установил
ограничение, и сумма частных зарубежных инвестиций за год не должна превышать
50 тыс. долл., но для большинства украинцев это солидные деньги.
Этим нововведением НБУ
действительно открывает возможности украинцам для инвестирования денег за рубеж,
что реально позволяет накопить себе на старость, как это делают жители США или
ЕС. К слову. Когда говорят, что европейские и американские пенсионеры ведут
разгульную жизнь, забывают сказать, что кутят они благодаря своим накоплениям, собранным
на инвестиционных счетах; государственная пенсия там тоже минимальная для
большей части населения. И только за счет собственных накоплений американские и
европейские пенсионеры могут себе позволить достойную жизнь.
Как сделать накопления практически.
Все очень просто. Житель Украины может открыть счет у американского торговца
ценных бумаг, для этого чаще всего используется Интернет. Существует большое
количество больших и известных американских брокеров фондового рынка, которые
открывают счета нерезидентам, в том числе и украинцам. Скорее всего,
американский брокер потребует указать источники дохода. Для этого, как раз, и
нужна электронная индивидуальная лицензия НБУ, именно она будет служить доказательством,
что деньги легальные и законные. Тем более что НБУ, а точнее, Госфинмониторинг,
будет отслеживать выдачу электронных индивидуальных лицензий на инвестиции за
рубеж. Это не значит, что Госфинмониториг будет их запрещать, но проверит, не
связано ли лицо, которое инвестирует деньги за рубеж с коррупционными
скандалами
,
и нет ли у него проблем с уплатой налогов в
Украине. Понятно, что разрешение инвестировать деньги за рубеж, не снимает с
украинцев ответственности
за
законность
финансовых операций и законность своих доходов.
Фондовый рынок США или
ЕС громадный, и дает возможность инвестировать большое количество различных
финансовых инструментов, начиная с акций и заканчивая такой экзотикой, как
фьючерсы на опционы и варранты. Но для консервативных инвесторов, которые
просто хотят накопить деньги на пенсию, можно предложить метод, который очень
часто используют американские жители – покупка инвестиционных сертификатов
инвестиционных фондов. В данном случае не нужно ежеминутно отслеживать игры на
фондовой бирже США или ЕС, можно просто купить инвестиционные сертификаты через
Интернет и наблюдать, как растет их стоимость. Потом можно будет их продать по
более высокой цене, и за счет этой инвестиции вольготно жить на пенсии.
Понятно, что покупать нужно такие сертификаты, чтобы потом не прогореть. Для
этого есть ряд простых советов, которые очень часто дают американские
консультанты своим клиентам:
- не инвестируйте все
свои деньги только в один инвестиционный фонд. В США и ЕС их громадное
количество, и можно всегда сделать диверсифицированный портфель своих
инвестиций.
- больше внимания
уделяйте индексным фондам, которые инвестируют деньги четко по структуре
индекса американских или европейских фондовых бирж. В этом случае доход
пропорционально изменяется по мере роста индексов фондовых бирж США или ЕС.
-делайте диверсификацию
фондов в различных валютах и различных регионах мира. Можно без проблем иметь
фонды в долларах США и фонды в Евро и других валютах. А диверсификация по
различным странам мира защитит частного инвестора от кризисов в разных странах.
- инвестируйте в лидеров.
Действительно, лучше покупать сертификаты инвестиционных фондов, которые
наиболее известны на международном рынке, это защищает от возможных
катаклизмов, когда имеешь дело с малоизвестными фондами и брокерами.
Многим украинцам этот
метод накопления денег на пенсию в США или ЕС может показаться несколько
необычным. Но это на данный момент. Нужно, чтобы украинские торговцы ценных
бумаг помогли украинцам разобраться со всеми хитросплетениями работы на
фондовом рынке США и ЕС, и подсказали, как правильно и грамотно инвестировать
деньги за рубеж. Это повысит инвестиционную грамотность простых украинцев, и
тогда, возможно, и украинский фондовый рынок оживет, и тоже будет давать
возможность сохранять свои сбережения и богатеть, как это делает фондовый рынок
США.
И напоследок. Не
забывайте о рисках. Даже фондовые рынки США и ЕС имеют риски для инвестора,
поэтому не спешите, думайте, советуйтесь и не делайте непростительных ошибок.
Инвестиции, это удел умных людей, которые всегда думают о будущем своей семьи и
своих родных и близких.
теги: Охрименко, пенсия, инвестиции, валюта
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