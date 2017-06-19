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Золотовалютные резервы Украины и скупка валюты у населения Украины.
19.06.2017 08:30
Еще раз повторяю, для
Украины более важны, не официальные золотовалютные резервы, а чистые
золотовалютные резервы. Ибо чистые золотовалютные резервы, это именно та часть
валюты, которую НБУ может использовать для валютных интервенций на
межбанковском валютном рынке и, тем самым вовремя нивелировать риск девальвации
гривны. Ибо кредиты МВФ, которые входят в официальные золотовалютные резервы,
запрещено использовать для интервенций на валютном рынке Украины. Их функция
скорее декоративная, чем реальные деньги.
Чистые золотовалютные
резервы Украины с начала года растут и это факт.
Во многом рост
золотовалютных резервов, это заслуга простых украинцев, которые меняют наличную
валюту на гривну, а потом НБУ скупает излишки валюты на межбанке и, тем самым
увеличивает золотовалютные резервы.
Почему валюту продает
население? Мнения могут быть разные, но факт остается фактом, что как только
Гонтарева ушла с НБУ украинцы стали больше доверять гривны и более активно
менять валюту на гривну. Слишком много Гонтарева наделали глупых и
бессмысленных ошибок. Она своими псевдореформами развалила банковскую систему
Украины и спровоцировала девальвацию гривны. Нет Гонтаревой, нет риск
девальвации гривны до уровня 50 грн за доллар США. Вот так все просто…
теги: Охрименко, валюта, золотовалютныерезервы, НБУ
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