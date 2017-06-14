Самочувствие банковской системы Украины в графиках

Если спросить: «Как себя чувствует банковская система Украины?», то ответ будет простой: «Она больна, но все еще можно исправить».





Объемы депозитов в Украине действительно растут, а вот кредитование сворачивается. Это однозначно аномалия. Основная цель банков, это кредитовать бизнес, а главным источником для кредитования являются депозиты. Но, если банки собирают деньги через депозиты, но не кредитуют, это однозначно показывает, что нужно исправлять ситуацию. Ждем умных решений от и.о. главы НБУ Якова Смолия.





Объемы кредитов бизнеса в валюте уменьшаются, а кредиты в гривне растут. Однозначно хорошая тенденция. Указывает на то, что идет дедолларизация. Плохо, что нет общего кредитования бизнеса. Только замена валютных кредитов на гривневые, а это не кредитование экономики.





Кредитования населения растет , и это факт. Но , в основном , растет потребительское кредитование. Оно рискованное по сути, хотя и стимулирует рост розничных продаж. Но для роста экономики более важно ипотечное кредитование населения. А вот оно, как раз, не работает. Еще одна задача для Смолия.





Депозиты населения четко показывают тенденцию: население все больше и больше доверяет депозитам в гривне, а валютные депозиты теряют популярность. Ставим в плюс и отмечаем уменьшение долларизации депозитов населения. Давно нужно было это сделать.

Все понятно, все наглядно. Понятно, что сейчас происходит с банковской системой и понятно, что нужно делать. Осталось дело за малым: взять и сделать. Ждем решений от Якова Смолия. Может, действительно, ему хватит сообразительности исправить все, что натворила Гонтарева своими «реформами».