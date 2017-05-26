Пенсионная реформа от Гройсмана МВФ не понравилась. Денег не дадут..

Когда Владимир Гройсман презентовал свою Пенсионную реформу, его предупреждали, это не реформа.. Какая же это реформа, если она сводилась только к тому, чтобы увеличить необходимый страховой пенсионный стаж, при этом все проблемы действующей пенсионной системы и ее дефицит оставить. Это скорее имитация Пенсионной реформы.

Теперь уже и представители МВФ, после завершения работы миссии фонда в Украине заявили, что денег Украины не получит под пенсионную реформу Гройсмана. Так что презентация Пенсионной реформы от Гройсмана явно не очень понравилась МВФ. Наверное картинки не очень впечатлили. А , если серьезно, то пенсионная реформа должна быть такой, чтобы хотя бы в будущем сделать пенсии в Украине, как в ЕС. А предлагаемая Гройсманом и Ревой пенсионная реформа фактически предлагала в Украине,а сделать пенсии, как в СССР. Разница существенная.

Сколько раз можно говорить и писать, что в ЕС давно существует персофицированная накопительная пенсионная система. Где существует четкое правило, сколько налогов из своей зарплаты человек перечислил в пенсионный фонд за время своей трудовой дельности, такая у него и пенсия будет в будущем. Понятно, что это стимулирует европейцев, и работать «по белому», и работодатели не хотят заниматься «мойкой денег», а самое главное, это стимулирует делать карьеру и зарабатывать все больше и больше. Вот так, это работает в нормальных странах и если уже и делать Пенсионную реформу, то она должна больше внимания уделять именно запуску персофицированной накопительной пенсионной системы. Это не даст быстрый эффект, но это создаст условия, когда в будущем украинцы будет получать пенсии, как в ЕС, а не как в СССР.

Реплика для .. Взносы в пенсионный фонд действительно делаются в гривне. Так, как и зарплата украинцев в гривне и налоги платятся в гривне. Для того, чтобы защитить будущие пенсии украинцев на пенсионных счетах, можно применить очень просто метод. Принять решение Кабмина, которые будет разрешать не менее 50% денег пенсионного фонда конвертировать в валюту и размещать, или на депозитах крупных банках США и ЕС или покупать госооблигации США и ЕС, или покупать валютные Еврооблигации Украины. Это и защитить пенсионные сбережение от девальвации, даже если курс доллар/гривна будет больше 100 грн. Все можно сделать. Был бы только желание.

А пока, что делаем спасибо МВФ за работу и ждем опять в гости. Но денег о МВФ не ждем.