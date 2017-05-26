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Пенсионная реформа от Гройсмана МВФ не понравилась. Денег не дадут..
26.05.2017 12:52
Когда Владимир Гройсман
презентовал свою Пенсионную реформу, его предупреждали, это не реформа.. Какая
же это реформа, если она сводилась
только к тому, чтобы увеличить необходимый
страховой пенсионный стаж, при этом все проблемы действующей пенсионной системы
и ее дефицит оставить. Это скорее имитация Пенсионной реформы.
Теперь уже и
представители МВФ, после завершения работы миссии фонда в Украине заявили, что денег Украины не
получит под пенсионную реформу Гройсмана. Так что презентация Пенсионной реформы
от Гройсмана явно не очень понравилась МВФ. Наверное картинки не очень впечатлили.
А , если серьезно, то пенсионная реформа должна быть такой, чтобы хотя бы в будущем сделать пенсии в Украине,
как в ЕС. А предлагаемая Гройсманом и Ревой пенсионная реформа фактически
предлагала в Украине,а сделать пенсии, как в СССР. Разница существенная.
Сколько раз можно
говорить и писать, что в ЕС давно существует персофицированная накопительная
пенсионная система. Где существует четкое правило, сколько налогов из своей
зарплаты человек перечислил в пенсионный фонд за время своей трудовой дельности,
такая у него и пенсия будет в будущем. Понятно, что это стимулирует европейцев,
и работать «по белому», и работодатели не хотят заниматься «мойкой денег», а
самое главное, это стимулирует делать карьеру и зарабатывать все больше и
больше. Вот так, это работает в нормальных странах и если уже и делать
Пенсионную реформу, то она должна больше внимания уделять именно запуску
персофицированной накопительной пенсионной системы. Это не даст быстрый эффект,
но это создаст условия, когда в будущем украинцы
будет получать пенсии, как в ЕС, а не
как в СССР.
Реплика для .. Взносы в пенсионный фонд действительно
делаются в гривне. Так, как и зарплата украинцев в гривне и налоги платятся в
гривне. Для того, чтобы защитить будущие пенсии украинцев на пенсионных счетах,
можно применить очень просто метод. Принять решение Кабмина, которые будет
разрешать не менее 50% денег пенсионного фонда конвертировать в валюту и
размещать, или на депозитах крупных
банках США и ЕС или покупать госооблигации США и ЕС, или покупать валютные Еврооблигации Украины. Это и защитить
пенсионные сбережение от девальвации, даже если курс доллар/гривна будет больше
100 грн. Все можно сделать. Был бы только желание.
А пока, что делаем
спасибо МВФ за работу и ждем опять в гости. Но денег о МВФ не ждем.
теги: Охрименко, пенсии, МВФ, пенсионная реформа
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