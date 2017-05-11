Главная проблема наших банков. Картинка с НБУ

Это банковская аксиома - "главная цель банков это кредитование экономики". Если нет кредитования, нет и роста экономики. Но почему же банки не спешат кредитовать бизнес. Тем более, что ставки по депозитам и в гривне и долларах существенно упали.

Вот ответ.









Получилось, что после "реформ Гонтаревой" количество проблемных кредитов не уменьшилось, а увеличилось. И обращаю Ваше внимание, прежде всего в госбанках (даже без учета Приватбанка) и банков, где собственники нерезиденты. Своей "очисткой" банковской системы Гонтарева фактически уничтожила банковскую систему. И теперь приходит надеяться, что новый глава НБУ или хотя бы и.о. главы НБУ Смолий хотя бы частично исправить ситуацию. Если ничего не сделать с проблемными кредитами, то новых кредитов вообще не будет, еще долго..