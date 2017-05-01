Сколько может украинец купить сала за свою зарплату до и после





Все данные для расчетов было получены из сайта Государственной службы статистики Украины. Если кто не знает, на сайте Госстата, есть не только показатель средней официальной заработной платы, но и розничные цены на отдельные товары, которые считаются социально важные для населения Украины. А вот теперь таблица, где рассчитано количество отдельных товаров, которые можно было бы купить в марте 2013 и марте 2017 года на основании средней официальной заработной платы в Украине.

Как видите, только некоторые товары действительно существенно подорожали по сравнению с 2013 годом. Это прежде всего касается хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочных изделий. Но, зато мяса, а тем более сала подешевело. В марте 2017 года украинец мог сала на 37 кг больше, чем в марте 2013 года.

Понятно, что тут не учтен рост тарифов ЖКХ и других расходов. Не учтен и рост налогов на заработную плату украинцев. Но, в целом, тенденция действительно интересная и положительная. Почему же тогда украинцы жалуются, что, сейчас, им не хватает денег на самое необходимое. Или может, это просто обычные капризы украинцев, которые всегда хотят больше и сейчас.

Делайте выводы..