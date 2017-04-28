|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Госдолг Украины по итогам 1 кв. 2017 года в КАРТИНКАХ
28.04.2017 07:02Помните истерику и разговоры, которые были очень популярны на Майдане и после Майдана, что "злочина влада набрала долгов как блох". Никто не спорит, что и предыдущая власть любила брать в долг. Но, справедливости ради, стоит посмотреть, что же сделала действующая власть Украины, которая всегда нам рассказывает, что госдолги уменьшаются, а жизнь украинцев улучшается не по дням, а по часам.
Внутренний госдолг Украины это пустая эмиссия гривны. Очень часто для того,чтобы закрывать очередную "дырку" в госбюджете, в начале Минфин Украины размещает ОВГЗ, а потому их случайно НБУ выкупает себе в портфель и делает эмиссию гривны. Как результат внутренний госдолг Украины растет и растет.
Внешний госдолг Украины это сложнее. Не может НБУ сделать эмиссию долларов США. Эти доллары нужно где-то взять. А где? Как видите по графикам правительство Украины все долгах перед МВФ, США и ЕС и поэтому у нас сейчас в Украине обычное марионеточное правительство США и ЕС, которое больше думает не о том, что хорошо или плохо для экономики Украины и простых украинцев, а о том, что скажут дяди и тети с США и ЕС.
За всю историю Украины, у нас не было такого бездарного марионеточного правительства, которое любит себя называть "реформаторами". Но теперь имеем. И к сожалению поменять этих "ребяток" сложно, ибо они уже так загнали Украины в долги перед ЕС и США, что другого пути нет, Украины стала обычной марионеткой в руках посла США и куратора о ЕС. Может, вообще, стоит нам сделать Президентом Украины посла США, чтобы не усложнять процес отдачи команд.
теги: Охрименко, госдолг, валюта, правительство, МВФ,
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.