Госдолг Украины по итогам 1 кв. 2017 года в КАРТИНКАХ Поделиться:

Внутренний госдолг Украины это пустая эмиссия гривны. Очень часто для того,чтобы закрывать очередную "дырку" в госбюджете, в начале Минфин Украины размещает ОВГЗ, а потому их случайно НБУ выкупает себе в портфель и делает эмиссию гривны. Как результат внутренний госдолг Украины растет и растет.









Внешний госдолг Украины это сложнее. Не может НБУ сделать эмиссию долларов США. Эти доллары нужно где-то взять. А где? Как видите по графикам правительство Украины все долгах перед МВФ, США и ЕС и поэтому у нас сейчас в Украине обычное марионеточное правительство США и ЕС, которое больше думает не о том, что хорошо или плохо для экономики Украины и простых украинцев, а о том, что скажут дяди и тети с США и ЕС.









За всю историю Украины, у нас не было такого бездарного марионеточного правительства, которое любит себя называть "реформаторами". Но теперь имеем. И к сожалению поменять этих "ребяток" сложно, ибо они уже так загнали Украины в долги перед ЕС и США, что другого пути нет, Украины стала обычной марионеткой в руках посла США и куратора о ЕС. Может, вообще, стоит нам сделать Президентом Украины посла США, чтобы не усложнять процес отдачи команд. Помните истерику и разговоры, которые были очень популярны на Майдане и после Майдана, что "злочина влада набрала долгов как блох". Никто не спорит, что и предыдущая власть любила брать в долг. Но, справедливости ради, стоит посмотреть, что же сделала действующая власть Украины, которая всегда нам рассказывает, что госдолги уменьшаются, а жизнь украинцев улучшается не по дням, а по часам. теги: Охрименко, госдолг, валюта, правительство, МВФ, Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя