Рост потребительских кредитов в Украине: хорошо или опасно?

Новому руководителю НБУ придется очень серьезно задуматься о кредитовании населения, и особенно потребительском кредитовании. Ибо тут нет простых решений. Как известно, после «реформ Гонтаревой» кредитование в Украине не работает в нормальном режиме. Юрлица фактически не могут получить кредиты. За первый квартал 2017 года объем кредитов юрлиц в гривне уменьшился на 1,3 млрд. грн, а в валюте на 931 млн. долл. В тот же момент количество кредитов, выданных украинцам с начала текущего года, выросло на 3,6 млрд. грн. Маленький, но рост есть.

Но, что это за кредиты для населения? Это, прежде всего, потребительские кредиты, которые выдают на покупку товаров через платежные карточки. Ибо доля выданных украинцам ипотечных кредитов только уменьшается. За прошедший год украинцы погасили ипотечных кредитов на сумму 16 млрд. грн. Новые ипотечные кредиты не пользуются спросом. Чаще всего ипотечное кредитование населения сегодня, это, или замена валютного ипотечного кредита на гривневый, или перекредитовка по залогам, которые банк забрал у предыдущих собственников. Нормального ипотечного кредитования населения в Украине нет. А вот именно оно и нужно, ибо ипотечное кредитование, это то, что реально может стимулировать строительство в Украине и экономику в целом. Не стоит забывать, что одна гривна, инвестированная в недвижимость, создает четыре гривны ВВП за счет мультипликатора. Вот чем, прежде всего, должен заняться новый глава НБУ, если он хочет реально возродить рост экономики Украины. Нужны не реформы «а-ля Гонтарева», нужна целенаправленная работа по запуску действительно нужных банковских продуктов. И тут НБУ и украинская власть смогут многое, если захотят. Есть удачный опыт «теплых кредитов». За три года работы «теплых кредитов» их было выдано на сумму около 2,7 млрд. грн. При этом они реально пользуются спросом и реально стимулируют снижение энергорасходов. Но это во многом произошло в результате того, что за счет госбюджета компенсируют часть стоимости «теплого кредита». Именно по такой схеме и нужно запускать «новое ипотечное кредитование». От бюджета Украины это потребует 3-5 млрд. грн, а общая сумма выданных кредитов может превысить 10-15 млрд. грн. Вот это будет настоящая реформа.

Что же касается потребительских кредитов «на покупку чайника», которые сейчас в моде, это скорее от безысходности. Банки, не имея возможности нормально кредитовать бизнес и население, фактически готовы пойти на большой риск и попытать счастья в сфере ростовщичества, ведь эти кредиты на карточку – чистое ростовщичество. Как правило, эти кредиты без залога, выдаются очень быстро и без глубокого анализа платежеспособности заемщика, но под очень высокий процент. Согласно данным НБУ средняя ставка по потребительским кредитам на текущий момент около 30% годовых. Банки заведомо понимают, что это высокорисковые кредиты, но вынуждены их выдавать и фактически рисковать своим кредитным портфелем. Как результат, риск роста неплатежей по кредитам заложен в самой схеме потребительского кредитования по методике ростовщиков.