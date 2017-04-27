|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Рост потребительских кредитов в Украине: хорошо или опасно?
27.04.2017 10:18
Новому руководителю НБУ
придется очень серьезно задуматься о кредитовании населения, и особенно
потребительском кредитовании. Ибо тут нет простых решений. Как известно, после
«реформ Гонтаревой» кредитование в Украине не работает в нормальном режиме.
Юрлица фактически не могут получить кредиты. За первый квартал 2017 года объем
кредитов юрлиц в гривне уменьшился на 1,3 млрд. грн, а в валюте на 931 млн.
долл. В тот же момент количество кредитов, выданных украинцам с начала текущего
года, выросло на 3,6 млрд. грн. Маленький, но рост есть.
Но, что это за кредиты
для населения? Это, прежде всего, потребительские кредиты, которые выдают на
покупку товаров через платежные карточки. Ибо доля выданных украинцам ипотечных
кредитов только уменьшается. За прошедший год украинцы погасили ипотечных
кредитов на сумму 16 млрд. грн. Новые ипотечные кредиты не пользуются спросом.
Чаще всего ипотечное кредитование населения сегодня, это, или замена валютного
ипотечного кредита на гривневый, или перекредитовка по залогам, которые банк
забрал у предыдущих собственников. Нормального ипотечного кредитования
населения в Украине нет. А вот именно оно и нужно, ибо ипотечное кредитование, это
то, что реально может стимулировать строительство в Украине и экономику в
целом. Не стоит забывать, что одна гривна, инвестированная в недвижимость,
создает четыре гривны ВВП за счет мультипликатора. Вот чем, прежде всего,
должен заняться новый глава НБУ, если он хочет реально возродить рост экономики
Украины. Нужны не реформы «а-ля Гонтарева», нужна целенаправленная работа по
запуску действительно нужных банковских продуктов. И тут НБУ и украинская
власть смогут многое, если захотят. Есть удачный опыт «теплых кредитов». За три
года работы «теплых кредитов» их было выдано на сумму около 2,7 млрд. грн. При
этом они реально пользуются спросом и реально стимулируют снижение
энергорасходов. Но это во многом произошло в результате того, что за счет
госбюджета компенсируют часть стоимости «теплого кредита». Именно по такой
схеме и нужно запускать «новое ипотечное кредитование». От бюджета Украины это
потребует 3-5 млрд. грн, а общая сумма выданных кредитов может превысить 10-15
млрд. грн. Вот это будет настоящая реформа.
Что же касается
потребительских кредитов «на покупку чайника», которые сейчас в моде, это
скорее от безысходности. Банки, не имея возможности нормально кредитовать
бизнес и население, фактически готовы пойти на большой риск и попытать счастья
в сфере ростовщичества, ведь эти кредиты на карточку – чистое ростовщичество.
Как правило, эти кредиты без залога, выдаются очень быстро и без глубокого
анализа платежеспособности заемщика, но под очень высокий процент. Согласно
данным НБУ средняя ставка по потребительским кредитам на текущий момент около
30% годовых. Банки заведомо понимают, что это высокорисковые кредиты, но
вынуждены их выдавать и фактически рисковать своим кредитным портфелем. Как
результат, риск роста неплатежей по кредитам заложен в самой схеме потребительского
кредитования по методике ростовщиков.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов Персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.