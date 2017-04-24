Просто интересно. Мы растем или падаем.

Государственная служба статистики Украины обнародовала:

Темп прироста 1 квартал 2017 к аналогичному периоду 2016 года

- инфляция плюс 13,9%

- индекс сельскохозяйственного производства минус 0,8%

- промышленное производство минус 2,9%

- строительство плюс 19,4%

- перевозка грузов плюс 8,4%

- перевозка пассажиров плюс 1,8%

- оптовая торговля плюс 1%

- розничная торговля плюс 3,1%

Падение промышленности и сельского хозяйства компенсируем за счет роста строительства. Прежде всего, стоит поблагодарить население. Рост жилищного строительства за 1 квартал 2017 к 1 кварталу 2016 года больше 25%. Народ активно инвестирует деньги в жилье. Молодец. А вот падение промышленности и аграрного секторе, это «неуд» нашему правительству. Ибо своими «реформами», они скорее разваливают экономику, чем помогают.

Вот такой у нас получился первый квартал текущего года.

Делаем выводы сами