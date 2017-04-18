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Почему так модно врать о борьбе с коррупцией
18.04.2017 20:54Почти 50 уголовных производств Национального антикоррупционного бюро Украины касаются коррупции на 35 государственных предприятиях. Странно, что НАБУ не может назвать точную цифру уголовных дел. Можно было бы понять, если бы их было 50 тысяч, то право же не подсчитать точно пару десятков дел. Смешно.
По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям из-за коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн.
Цифра о миллиардах страшна, если бы не первое слово "по предварительным оценкам". Что это за оценки, на основании чего и как они строились. Или опять использовали "методе Стеля".
А это уже откровенная выдумка или скорее игра слов
Как утверждают в НАБУ, за 2016 на счета госпредприятий возвращено 116 млн грн, хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить.
Что значит возвращено и как понять слова "удалось предотвратить"
А ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ Госказначейства Украины
" Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення"
По плану госбюджета в 2016 году должен был получить в казну 7 746 980 000 грн, а реально получил за счет работы НАБУ 164 978 грн и 48 копеек.
Сумма денег потрачена из госбюджета Украины на НАБУ много кратно превышает сумму полученных денег в госбюджета от борьбы с коррупцией..
теги: Охрименко, коррупция, взятки, госчиновники, НАБУ
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