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Как Майдана повлиял на количество украинских гастарбайтеров в Польше
08.04.2017 14:25
В Польше, есть два вида
официальной работы для иностранцев. Первый вид, это официальное разрешение на
работу. Как правило выдается на год, но может быть выдано и на более длительное
время. По итогам 2016 года 106 тыс. украинцев получила официальные разрешения
на работу в Польше. Это около 83% всех выданных разрешений на работу для
иностранных работников в Польше.
Действительно после
Майдана Польша стала более активно выдавать разрешения на работу украинцам. Как
несложно догадаться большая часть этих разрешений для рабочих профессий. Около
21% разрешений это работа в строительстве, около 13% работа на транспорте. Но,
что примечательно, около 10% это разрешения на работу украинцев в научной сфере
Польши.
Но разрешение на работу
это сложно и это лимитировано трудовым законодательство Польши и ЕС. Но
польский рынок труда нуждается в дешевой рабочей силе с Украины и поэтому он предлагает
украинцам временную работу. Жители Украины имеют право без получения
официального разрешения на работу, работать в Польше временно, на срок до 6
месяцев в году. Это часто называют «работа по заявлению». Таких украинских
гастарбайтеров в 2016 году было больше 1,2 млн. человек. При этом тенденция
роста временных гастарбайтеров с Украины в Польше после Майдана резко выросла.
Тут структура работы
несколько другая. Около 26% временных украинских гастарбайтеров в 2016 году
работали в сельском хозяйстве, 29% в сфере услуг, 13% на строительстве.
Скорее всего после
запуска безвиза, количество временных украинских гастарбайтеров вырастит. Так,
как можно будет под видом туриста въехать в Польшу без визы и уже там найти работы на срок не больше 90
дней. В результате, можно будет избежать необходимости получать разрешения на
работу и, в тот же момент, поработать
временно.
Это выгодно будет и
польской экономике. Использование временных украинских гастарбайтеров позволит
польской экономике сэкономить за оплате труда и тем самым получить преференцию
при производстве товаров для рынка ЕС. Неудивительно, что Польша, так активно
поддерживает Украину в европейском стремлении. Да и для Украины, после Майдана,
экспорт рабочей силы, пусть даже на сезонных работах, позволяет важным, если не
сказать единственным источником валюты, и самое главное, что экспорт труда
позволяет народу Украины пережить все
РЕФОРМЫ, которые так любят в Украине.
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