Как Майдана повлиял на количество украинских гастарбайтеров в Польше

В Польше, есть два вида официальной работы для иностранцев. Первый вид, это официальное разрешение на работу. Как правило выдается на год, но может быть выдано и на более длительное время. По итогам 2016 года 106 тыс. украинцев получила официальные разрешения на работу в Польше. Это около 83% всех выданных разрешений на работу для иностранных работников в Польше.









Действительно после Майдана Польша стала более активно выдавать разрешения на работу украинцам. Как несложно догадаться большая часть этих разрешений для рабочих профессий. Около 21% разрешений это работа в строительстве, около 13% работа на транспорте. Но, что примечательно, около 10% это разрешения на работу украинцев в научной сфере Польши.

Но разрешение на работу это сложно и это лимитировано трудовым законодательство Польши и ЕС. Но польский рынок труда нуждается в дешевой рабочей силе с Украины и поэтому он предлагает украинцам временную работу. Жители Украины имеют право без получения официального разрешения на работу, работать в Польше временно, на срок до 6 месяцев в году. Это часто называют «работа по заявлению». Таких украинских гастарбайтеров в 2016 году было больше 1,2 млн. человек. При этом тенденция роста временных гастарбайтеров с Украины в Польше после Майдана резко выросла.





Тут структура работы несколько другая. Около 26% временных украинских гастарбайтеров в 2016 году работали в сельском хозяйстве, 29% в сфере услуг, 13% на строительстве.

Скорее всего после запуска безвиза, количество временных украинских гастарбайтеров вырастит. Так, как можно будет под видом туриста въехать в Польшу без визы и уже там найти работы на срок не больше 90 дней. В результате, можно будет избежать необходимости получать разрешения на работу и, в тот же момент, поработать временно.

Это выгодно будет и польской экономике. Использование временных украинских гастарбайтеров позволит польской экономике сэкономить за оплате труда и тем самым получить преференцию при производстве товаров для рынка ЕС. Неудивительно, что Польша, так активно поддерживает Украину в европейском стремлении. Да и для Украины, после Майдана, экспорт рабочей силы, пусть даже на сезонных работах, позволяет важным, если не сказать единственным источником валюты, и самое главное, что экспорт труда позволяет народу Украины пережить все РЕФОРМЫ, которые так любят в Украине.