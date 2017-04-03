Аграрный бизнес в Украине в картинках

Как часто можно в последнее время слышать смешные слова, что за всю историю Украины ничего хорошего или успешного не было сделано, что только реформы, о которых так часто любят говорить наши политики, могут совершить чудо. Но, что же говорят и показывают факты и цифры? Действительно, политики, которые ругают историю Украины, правы, или они просто никогда не смотрели на реальные цифры и факты?





Украина производит сейчас зерна больше, чем за всю свою историю. Начиная с 2008 года, Украина стала наращивать производство зерна, и это хорошо заметно по показателям последних лет. Если запустить рынок с/х земли, это будет реальным драйвером, который позволит показатели производства зерна удвоить. Нужен только рынок с/х земли.





Производство сахарной свеклы падает, и будет падать. Украина полностью обеспечивает себя сахаром, и даже часть сахара продает на экспорт. Но бессмысленно тягаться на мировом рынке с сахарным тростником. Просто из-за того, что технология производства сахара из свеклы никогда не сможет сравняться по стоимости с технологией производства сахара из тростника.

Украина стала мировым производителем подсолнечника и производителем и экспортером подсолнечного масла. И опять нужен рынок с/х земли, чтобы наращивать производство подсолнуха и подсолнечного масла. В России – нефть, у нас – подсолнечное масло.





Картофеля Украина выращивает более чем достаточно. Полностью покрывается потребность в картофеле для украинцев, а на экспорт поставлять сложно, и не всегда выгодно. Чтобы Украина могла поставлять на экспорт картофель, нужны другие сорта, и, самое главное, правильная переработка и заготовка на новых овощехранилищах.





Производство овощей в Украине растет. Во многом помогают теплицы и новые технологии выращивания овощей. Часть овощной продукции Украина экспортирует, нам так много не нужно. Но в данном сегменте есть, куда расти.





Производство фруктов и ягод в Украине начало расти, но пока даже не достигли показателей периода начала суверенитета Украины. Тогда было больше садов и виноградников. В этом направлении аграрного бизнеса Украина очень сильно отстает. И опять-таки, нужен рынок с/х земли. Нереально выращивать сад или виноградник на арендуемой земле, нужна земля в вечную собственность, тогда Украина вытолкнет польские яблоки и с рынка ЕС.





Кто вам сказал, что в Украине не хватает мяса? Как раз, производство мяса, прежде всего мяса птицы, успешно в Украине развивается. Так что, украинцам мяса хватает, и часть экспортируют. Но есть еще большой потенциал для роста. Вот, куда нужно инвестировать деньги.





Производство молока падает в последнее время в связи с проблемами продажи молочной продукции на экспорт. Раньше большое количество молочной продукции Украина поставляла на рынки СНГ, но теперь все рухнуло, а самой Украине так много молока не нужно, так что, и в будущем пока ждем снижения производства молока, пока не вернемся на рынки СНГ.





Производство яиц очень хорошо показывает, что проблемы, которые Гонтарева создала банкам, близким Олегу Бахматюку, привели к тому, что производство этой продукции упало. Упал и экспорт. Зато Гонтареву похвалили за «реформы». Смешно.

Вот такой в Украине аграрный бизнес. Есть успехи, но есть и провалы. Есть потенциал роста и перспективы, но для этого, как минимум, нужен рынок с/х земли и нормальное кредитование аграрного бизнеса. Вот тогда Украина действительно станет мировым аграрным монстром, с которым будут считаться во всем мире.