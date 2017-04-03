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Аграрный бизнес в Украине в картинках
03.04.2017 10:11
Как часто можно в
последнее время слышать смешные слова, что за всю историю Украины ничего
хорошего или успешного не было сделано, что только реформы, о которых так часто
любят говорить наши политики, могут совершить чудо. Но, что же говорят и
показывают факты и цифры? Действительно, политики, которые ругают историю
Украины, правы, или они просто никогда не смотрели на реальные цифры и факты?
Украина производит
сейчас зерна больше, чем за всю свою историю. Начиная с 2008 года, Украина стала
наращивать производство зерна, и это хорошо заметно по показателям последних лет.
Если запустить рынок с/х земли, это будет реальным драйвером, который позволит
показатели производства зерна удвоить. Нужен только рынок с/х земли.
Производство сахарной
свеклы падает, и будет падать. Украина полностью обеспечивает себя сахаром, и
даже часть сахара продает на экспорт. Но бессмысленно тягаться на мировом рынке
с сахарным тростником. Просто из-за того, что технология производства сахара из
свеклы никогда не сможет сравняться по стоимости с технологией производства
сахара из тростника.
Украина стала мировым
производителем подсолнечника и производителем и экспортером подсолнечного
масла. И опять нужен рынок с/х земли, чтобы наращивать производство подсолнуха
и подсолнечного масла. В России – нефть, у нас – подсолнечное масло.
Картофеля Украина
выращивает более чем достаточно. Полностью покрывается потребность в картофеле
для украинцев, а на экспорт поставлять сложно, и не всегда выгодно. Чтобы
Украина могла поставлять на экспорт картофель, нужны другие сорта, и, самое
главное, правильная переработка и заготовка на новых овощехранилищах.
Производство овощей в
Украине растет. Во многом помогают теплицы и новые технологии выращивания
овощей. Часть овощной продукции Украина экспортирует, нам так много не нужно.
Но в данном сегменте есть, куда расти.
Производство фруктов и
ягод в Украине начало расти, но пока даже не достигли показателей периода
начала суверенитета Украины. Тогда было больше садов и виноградников. В этом
направлении аграрного бизнеса Украина очень сильно отстает. И опять-таки, нужен
рынок с/х земли. Нереально выращивать сад или виноградник на арендуемой земле,
нужна земля в вечную собственность, тогда Украина вытолкнет польские яблоки и с
рынка ЕС.
Кто вам сказал, что в
Украине не хватает мяса? Как раз, производство мяса, прежде всего мяса птицы,
успешно в Украине развивается. Так что, украинцам мяса хватает, и часть
экспортируют. Но есть еще большой потенциал для роста. Вот, куда нужно
инвестировать деньги.
Производство молока
падает в последнее время в связи с проблемами продажи молочной продукции на
экспорт. Раньше большое количество молочной продукции Украина поставляла на
рынки СНГ, но теперь все рухнуло, а самой Украине так много молока не нужно,
так что, и в будущем пока ждем снижения производства молока, пока не вернемся
на рынки СНГ.
Производство яиц очень
хорошо показывает, что проблемы, которые Гонтарева создала банкам, близким
Олегу Бахматюку, привели к тому, что производство этой продукции упало. Упал и
экспорт. Зато Гонтареву похвалили за «реформы». Смешно.
Вот такой в Украине
аграрный бизнес. Есть успехи, но есть и провалы. Есть потенциал роста и
перспективы, но для этого, как минимум, нужен рынок с/х земли и нормальное
кредитование аграрного бизнеса. Вот тогда Украина действительно станет мировым
аграрным монстром, с которым будут считаться во всем мире.
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