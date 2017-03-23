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Что обеспечило головокружительный рост ВВП в 4 квартале 2016 года
23.03.2017 12:19
Согласно официальным
данным Госстата Украины за 4 квартал 2016 года реальный ВВП Украины выросло на
4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически, этот рост
ВВП и обеспечил общий рост в 2,3% ВВП за весь 2016 год.
Что же оказалось
драйвом роста?.
Сельское хозяйства за 4
квартал 2016 года показало рост 18,4%. Хороший урожай зерновых сделал свое дело
и обеспечил действительно очень хороший рост ВВП Украины. Будущее Украины это
аграрный бизнес, чтобы там не говорили разного рода реформаторы и мыслители.
Вторым по значению
драйвом роста ВВП Украины оказались субсидии ЖКХ. Точнее сумма их начисленных,
но не оплаченных. Долги по субсидия ЖКЗ по итогам 2016 года составила почти 30
млрд. грн. За счет роста тарифов ЖКХ
выросли и субсидии ЖКХ на 22,2% за 4 квартал 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Чем больше субсидий ЖКХ, тем быстрее растет
ВВП Украины.
Строительство показало
рост 15,6% роста за 4 квартал 2016 года по сравнению с 4 кварталом 2015 года.
Действительно население стало больше инвестировать деньги в строительство
недвижимости. Молодцы.
А, вот рост на 11%
финансового сектора Украины за 4 квартал 2016 года это эффект национализации
Приватбанка, когда за счет госбюджета Украины была проведена докапитализация
Приватбанка. К слову за 1 квартал 2016 года финансовый сектор Украины показал падение
на 33% за счет закрытия банков Гонтаревой, за 2 квартал 2016 года тоже было
падение на 22,8% и за 3 квартал 2016 года тоже падение 5,6%. Зато после
национализации Приватбанка сразу рост финансового сектора в ВВП Украины.
Рост ВВП действительно
был головокружительный, если, не обращать внимание, что перерабатывающая
промышленность выросла всего на 2,7% за 4 квартал 2016 года.
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