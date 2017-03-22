Три года борьбы с коррупцией в Украине закончились

Еще во времена Майдана было модно говорить о борьбе с коррупцией. Выступающие на трибуне проклинали коррупцию, и обещали, что как только они придут к власти, то коррупцию сразу уничтожат. Но, как только они действительно пришли к власти, а точнее, «дорвались до кормушки», то быстро решили, что коррупция им не мешает, а, скорее, помогает управлять Украиной. Поэтому, несмотря на бесконечные разговоры о борьбе с коррупцией, ничего существенного не произошло в этом направлении. Хотя процесс носит бурный характер.

Сейчас, даже сложно подсчитать, сколько было создано разного рода общественных организаций и передач на ТВ, которые «боролись с коррупцией». Депутаты приняли большое количество разнообразных законопроектов, которые должны побороть коррупцию. При этом очень часто эти законопроекты принимались под лозунгом «это самый важный закон о борьбе с коррупцией, МВФ без этого закона нам не даст денег». Были созданы общественные и государственные структуры по борьбе с коррупцией. Чего только стоит шоу по созданию Национального агентства по борьбе с коррупцией и еще одной госструктуры по предотвращению коррупции. По количеству различных структур, которые борются с коррупцией, Украина входит в число мировых лидеров, вот только коррупции от этого меньше не стало. Чего только стоит шоу с электронными декларациями госчиновников. Об этом много спорили и много рассказывали мифов, что эти декларации будут бороться с коррупцией. Но на практике электронные декларации госчиновников превратились в обычный фарс и комедию. Когда госчиновники своими декларациями, фактически открыто, хамили населению Украины, и показывали, что они махровые коррупционеры и взяточники, но это не мешает им работать дальше и воровать больше. В конечном итоге все три года «борьбы с коррупцией» стали обычным шоу для толпы, которая любит шоу, но не может понять, почему шоу не приносит реальных результатов, разворовывание денег из госбюджета только увеличивается, а размер «откатов и заносов» только растет.

Можно спорить о достоверности и объективности рейтинга Transparency International , который оценивает уровень восприятия коррупции в той или иной стране. Но даже согласно их рейтингу Украина после всех реформ и борьбы с коррупцией по результатам 2016 года заняла 131-е место в мире по уровню коррупции рядом с Россией и Киргизией. Так что, можно сказать, вся борьба с коррупцией оказалась провальной. И этого следовало ожидать.

Коррупция, это нормальное состояние государственной власти Украины. Любой госчиновник высокого уровня, для того чтобы занять пост, должен «дать на лапу» или «получить по блату». И в том и в другом случае, ему приходится запускать все механизмы «откатов и заносов», чтобы компенсировать расходы на «покупку поста» или «отблагодарить благодетеля». Поэтому без коррупции не может работать ни одно ведомство или министерство в Украине. Мало того, любой чиновник знает, что его работу оценивают не по реальным результатам, а по умению «порешать вопросы». В результате коррупция в Украине существует и процветает. Хотя и разговоры о борьбе с коррупцией продолжаются.

Вы будете смеяться, то Гондурас по уровню восприятия коррупции занимает 123 место в мире. Воистину, не ту страну назвали Гондурасом.