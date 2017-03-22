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Три года борьбы с коррупцией в Украине закончились
22.03.2017 13:59
Еще во времена Майдана
было модно говорить о борьбе с коррупцией. Выступающие на трибуне проклинали
коррупцию, и обещали, что как только они придут к власти, то коррупцию сразу уничтожат.
Но, как только они действительно пришли к власти, а точнее, «дорвались до
кормушки», то быстро решили, что коррупция им не мешает, а, скорее, помогает
управлять Украиной. Поэтому, несмотря на бесконечные разговоры о борьбе с
коррупцией, ничего существенного не произошло в этом направлении. Хотя процесс
носит бурный характер.
Сейчас, даже сложно
подсчитать, сколько было создано разного рода общественных организаций и
передач на ТВ, которые «боролись с коррупцией». Депутаты приняли большое
количество разнообразных законопроектов, которые должны побороть коррупцию. При
этом очень часто эти законопроекты принимались под лозунгом «это самый важный
закон о борьбе с коррупцией, МВФ без этого закона нам не даст денег». Были
созданы общественные и государственные структуры по борьбе с коррупцией. Чего
только стоит шоу по созданию Национального агентства по борьбе с коррупцией и
еще одной госструктуры по предотвращению коррупции. По количеству различных
структур, которые борются с коррупцией, Украина входит в число мировых лидеров,
вот только коррупции от этого меньше не стало. Чего только стоит шоу с
электронными декларациями госчиновников. Об этом много спорили и много
рассказывали мифов, что эти декларации будут бороться с коррупцией. Но на практике
электронные декларации госчиновников превратились в обычный фарс и комедию.
Когда госчиновники своими декларациями, фактически открыто, хамили населению
Украины, и показывали, что они махровые коррупционеры и взяточники, но это не
мешает им работать дальше и воровать больше. В конечном итоге все три года
«борьбы с коррупцией» стали обычным шоу для толпы, которая любит шоу, но не
может понять, почему шоу не приносит реальных результатов, разворовывание денег
из госбюджета только увеличивается, а размер «откатов и заносов» только растет.
Можно спорить о
достоверности и объективности рейтинга
Transparency
International
, который оценивает уровень восприятия коррупции в
той или иной стране. Но даже согласно их рейтингу Украина после всех реформ и
борьбы с коррупцией по результатам 2016 года заняла 131-е место в мире по
уровню коррупции рядом с Россией и Киргизией. Так что, можно сказать, вся
борьба с коррупцией оказалась провальной. И этого следовало ожидать.
Коррупция, это
нормальное состояние государственной власти Украины. Любой госчиновник высокого
уровня, для того чтобы занять пост, должен «дать на лапу» или «получить по
блату». И в том и в другом случае, ему приходится запускать все механизмы «откатов
и заносов», чтобы компенсировать расходы на «покупку поста» или «отблагодарить
благодетеля». Поэтому без коррупции не может работать ни одно ведомство или министерство
в Украине. Мало того, любой чиновник знает, что его работу оценивают не по
реальным результатам, а по умению «порешать вопросы». В результате коррупция в
Украине существует и процветает. Хотя и разговоры о борьбе с коррупцией
продолжаются.
Вы будете смеяться, то
Гондурас по уровню восприятия коррупции занимает 123 место в мире. Воистину, не
ту страну назвали Гондурасом.
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